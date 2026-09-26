Emite la SSPT recomendaciones para prevenir hackeo de celulares

NUEVO LAREDO, TAM .- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir el hackeo de teléfonos celulares y proteger la información personal almacenada en estos dispositivos.

Entre las principales medidas se encuentra mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, además de descargar programas únicamente desde tiendas oficiales y revisar los permisos que solicitan antes de instalarlos.

La corporación también recomendó evitar abrir enlaces sospechosos o proporcionar información personal mediante mensajes no solicitados, así como utilizar contraseñas seguras y activar la autenticación en dos pasos en las cuentas consideradas importantes.

Otra medida preventiva consiste en revisar periódicamente las sesiones activas y los dispositivos vinculados a redes sociales, cuentas de correo electrónico y aplicaciones bancarias, con el propósito de identificar accesos que no sean reconocidos por el usuario.

En caso de detectar actividad inusual, la Guardia Estatal Cibernética recomienda cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro y contactar al proveedor de telefonía. También pidió no compartir códigos de verificación recibidos mediante SMS o aplicaciones de mensajería.

Finalmente, exhortó a realizar respaldos periódicos de la información importante y mantener activadas las funciones de seguridad del teléfono.

Para solicitar orientación, la ciudadanía puede comunicarse al 834 318 6232, extensión 16099.