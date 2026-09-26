Yankees vencen 6-3 a Orioles para dividir doble cartelera

El infielder de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, da seguimiento a su swing tras conectar un doblete remolcador contra los Orioles de Baltimore durante la sexta entrada del segundo partido de una doble cartelera, el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)

El infielder de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, da seguimiento a su swing tras conectar un doblete remolcador contra los Orioles de Baltimore durante la sexta entrada del segundo partido de una doble cartelera, el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)

NUEVA YORK (AP) — El campocorto Anthony Volpe conectó un doblete de dos carreras en su primera aparición en las paradas cortas desde el 1 de agosto y los Yankees de Nueva York vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore para dividir una doble cartelera.

Ryan McMahon bateó un sencillo productor en la quinta entrada y el novato Spencer Jones agregó un sencillo impulsor en un sexto episodio de tres anotaciones para los Yankees.

Volpe le dio a los Yankees (93-68) una ventaja de 4-0 con un batazo elevado en el sexto inning que rebasó al jardinero derecho Rece Hinds y rebotó hacia las gradas. Batea para .265 (11 de 49) con nueve remolcadas en 14 partidos desde que fue llamado de las menores el 10 de septiembre, elevando su promedio de la temporada a .245.

Heliot Ramos y Luis García Jr. aportaron sencillos remolcadores en el séptimo episodio.

Will Warren (11-6) ponchó a siete rivales y permitió tres hits en 3 2/3 entradas tras una labor de 2 1/3 episodios del relevista Ryan Yarbrough.

Baltimore (79-82) aseguró su segunda temporada perdedora consecutiva.

El abridor de Baltimore, Brandon Young (9-6), permitió una carrera y dos imparables en cinco entradas.

Más temprano, Pete Alonso conectó dos jonrones para adueñarse del liderato de la Liga Americana con 43, incluido un batazo de 471 pies que se internó en las gradas del jardín izquierdo, y los Orioles de Baltimore arrollaron por 10-2 a los Yankees de Nueva York.