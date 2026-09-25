Refrenda Carmen Lilia Canturosas compromiso con sector transportista

Durante su participación en la Toma de Protesta del Consejo Delegacional de CANACAR Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Al refrendar su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el sector transportista, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que el autotransporte de carga representa uno de los pilares fundamentales de la actividad económica de Nuevo Laredo y de su posición como plataforma logística del país.

Durante su participación en la Toma de Protesta del Consejo Delegacional de CANACAR Nuevo Laredo, encabezado por su nuevo delegado, Ricardo Pillado Herrejón, la alcaldesa reiteró su disposición de mantener una comunicación directa y permanente con los empresarios del autotransporte para atender sus necesidades y continuar impulsando acciones que fortalezcan la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad.

Ante el presidente nacional de CANACAR, Augusto Ramos Melo, y la secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, Canturosas Villarreal destacó como uno de los principales ejemplos de este compromiso la construcción del nuevo puente vehicular de la carretera MEX 2, una obra que, afirmó, responde a una demanda histórica de la frontera.

“Hemos trabajado sin descanso entregando obras de gran impacto en materia de vialidades e infraestructura urbana, para garantizar la movilidad que nuestra industria exige. Pero quiero darle una mayor relevancia al nuevo puente vehicular de la MEX 2; esta es una obra que nuestra frontera demandaba desde hace más de 25 años y que logramos hacer

realidad 100% con recurso municipal”, afirmó.

La presidenta municipal señaló que desde el inicio de su administración se identificaron las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de una ciudad cuya principal vocación económica es el comercio internacional, por lo que se han impulsado vialidades e infraestructura urbana orientadas a garantizar la movilidad que requiere la industria.

Canturosas Villarreal también reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la delegación local y con CANACAR Nacional, sumando esfuerzos institucionales para atender los retos y objetivos del sector transportista. Del mismo modo, reconoció la relevancia de la actividad que realizan diariamente los empresarios y conductores para mantener en movimiento las cadenas de suministro.

“El futuro que tenemos por delante exige voluntad y determinación, cualidades que el sector transportista demuestra en cada kilómetro recorrido. Sigamos haciendo equipo; el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad es la vía directa para construir un mejor Nuevo Laredo, un mejor Tamaulipas y un mejor México”, finalizó.

En este marco, felicitó a Ricardo Pillado Herrejón por asumir la responsabilidad como delegado de CANACAR Nuevo Laredo y deseó éxito al nuevo Consejo Delegacional en la representación de los intereses y necesidades de las empresas de autotransporte de la ciudad.

La alcaldesa destacó además que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido avanzar en proyectos de infraestructura para Nuevo Laredo, reconociendo el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y señalando que los esfuerzos estatales mantienen una visión en sintonía con la política económica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, Canturosas Villarreal reiteró que el desarrollo de Nuevo Laredo requiere de la participación conjunta del gobierno y el sector productivo, al señalar que “el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad es la vía directa para construir un mejor Nuevo Laredo, un mejor Tamaulipas y un mejor México”.