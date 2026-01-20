Muere hombre en la vía pública en Lomas del Río

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida en la vía pública de la colonia Lomas del Río, presuntamente relacionada con un padecimiento derivado del consumo crónico de alcohol, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por autoridades.

El hecho fue reportado a la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, luego de que familiares alertaron que el hombre, de aproximadamente 33 años de edad, había sido encontrado inconsciente sobre la banqueta.

Al sitio acudió personal de Protección Civil, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, sin que fuera posible brindar atención prehospitalaria.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora se constituyeron en el lugar, donde localizaron el cuerpo sin vida en la vía pública, sin que a simple vista se apreciaran lesiones externas o indicios visibles de violencia.

De acuerdo con lo manifestado por familiares a las autoridades, el hombre presentaba desde hace varios años problemas de alcoholismo y había tenido episodios previos relacionados con esta condición.

Elementos de Protección Civil y Bomberos procedieron al acordonamiento del área para preservar el sitio, mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de la autoridad ministerial.

Concluidas las actuaciones iniciales, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a una funeraria para la práctica de la autopsia.