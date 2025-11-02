Propone CINLAC patronato para apoyar al Hospital General

Nuevo Laredo, Tam.– Durante la reunión de miembros del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC), se tuvo como invitados a la Dra. Mirna Elsa Hernández Casillas, coordinadora regional del IMSS Bienestar Región 1 Nuevo Laredo y al Dr. Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director médico del Hospital General de Nuevo Laredo, quienes expusieron su trabajo en el área de salud y escucharon las opiniones así como sugerencias de los miembros del Consejo.

“Como saben, ya estamos a cargo de los hospitales, nos hicieron una invitación para la posible creación de un patronato en ayuda como asociación civil hacia nuestro hospital, para poder rescatarlo de las necesidades y carencias que tiene. Actualmente tiene muchas necesidades. Lo recibimos, como saben. Nosotros en Bienestar entramos desde el año pasado, nosotros estamos desde abril y el doctor en un mes. Entonces estamos viendo la reingeniería tanto de personal, estamos evaluando las instalaciones, ya sea eléctricas, sanitarias y de toda área”, comentó la Dra. Mirna Elsa Hernández Casillas, coordinadora regional del IMSS Bienestar Región 1 Nuevo Laredo.

De acuerdo a ambos doctores, el Hospital tiene 32 años de estar en funciones. Por ello son muchos los aspectos a evaluar y es en lo que trabajan. Entre ello el personal que por la misma cantidad de años muchos están en proceso de jubilación, lo que implica actualizar el personal así como muchas deficiencias en la infraestructura tanto interna como externa, y el equipamiento del mismo nosocomio.

“Sabemos que también está proyectado una fusión del hospital civil con el hospital general para más adelante, que ya está un poco avanzado. Está en proceso, por Hacienda, la autorización y ya lo habrán escuchado antes. Pero por lo pronto y en lo que se hace y se construye, pues queremos ver de qué manera podemos trabajar. Como les comento, son muchas las áreas y necesidades en las que se tiene que trabajar y que estamos trabajando”, mencionó Hernández Casillas.

Por su parte el Dr. Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director médico del Hospital General de Nuevo Laredo, destacó que precisamente el Hospital General está en un edificio antiguo y que se sigue adaptando de acuerdo a las necesidades, y por el paso de los años las instalaciones se han estado haciendo obsoletas, siendo únicamente la actualización en cuanto al equipamiento médico, que por obvias razones se tiene que actualizar frecuentemente.

“Entonces la intención de la venida aquí es precisamente a ver cuál es la necesidad del civil, o sea de la gente, precisamente qué requiere o qué piensa o qué busca en el hospital general, porque nosotros estamos haciendo nuestro diagnóstico situacional, entonces necesitamos saber qué piensan ellos o qué es lo que vamos a implementar, porque hay mucha necesidad, porque para empezar la infraestructura es un edificio ya de muchos años”, continuó.

“A lo mejor falta más equipamiento médico, más personal médico, eso también se tiene que dialogar con ellos, que son como representantes de la asociación civil, pues ahí vamos a sacar una idea, podemos buscar intencionadamente el crecer”, expresó Ochoa Jiménez.

Para concluir ambos doctores, coincidieron y reconocieron que en el Hospital Civil hay un sinfín de carencias y necesidades, para lo cual buscarán trabajar de la mano de la sociedad civil y el gobierno, para poder mejorar este tema que es del conocimiento público es una necesidad social importante, ya que el tema de salud es prioridad para una sociedad y más en una ciudad fronteriza como Nuevo Laredo.