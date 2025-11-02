Aryna Sabalenka supera a Jasmine Paolini para iniciar las Finales de la WTA

Sabalenka tuvo cuatro aces solo en el último juego del primer set y en general logró en juego el 82,7% de sus primeros servicios

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra al vencer a la suiza Rebeka Msaraova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo 24 de agosto del 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

RIAD, Arabia Saudí.- La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, mostró un dominio impresionante en su servicio durante su partido inaugural en las finales de la WTA, logrando diez aces en una victoria el domingo por 6-3, 6-1 sobre Jasmine Paolini, clasificada en el puesto número ocho.

Sabalenka tuvo cuatro aces solo en el último juego del primer set y en general logró en juego el 82,7% de sus primeros servicios.

El partido, el 500mo de la carrera de Sabalenka en la WTA, duró 70 minutos.

“Estaba concentrada, estaba tranquila y sentí que todo estaba bajo control”, afirmó Sabalenka.

El sábado, Sabalenka recibió un trofeo por terminar el año como número uno.

“Estoy súper feliz y súper orgullosa del trabajo que se ha hecho y de que las cosas están funcionando y estoy mejorando cada día”, expresó. “Y solo espero que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y, con suerte, podamos mantenernos allí”.

El torneo de fin de temporada para las ocho mejores jugadoras del año comienza con dos grupos de cuatro mujeres en un formato de todos contra todos. Las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Coco Gauff y Jessica Pegula también están en el grupo de Sabalenka y Paolini.

“Tomo este torneo como un torneo regular en el que tengo que ganar cinco partidos si quiero ganar el título”, añadió Sabalenka. “Así que solo estoy tratando de dar mi mejor tenis y luchar por cada punto”.

Iga Swiatek y Elena Rybakina ganaron sus partidos inaugurales el sábado.

Más tarde, la campeona defensora Gauff juega contra Pegula en un enfrentamiento completamente estadounidense.

También el sábado, Paolini y su compañera Sara Errani ganaron su partido inaugural de dobles.