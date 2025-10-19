Promueven trabajadores del Hospital General acciones contra el cáncer

Ello en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y continuando con las actividades programadas para este mes de octubre, el Hospital General de Nuevo Laredo llevó a cabo una jornada de sensibilización para promover la detección oportuna de esta enfermedad, desarrollando un programa con pláticas para el público en general y trabajadores del hospital.

La inauguración del evento estuvo a cargo del director del Hospital General, Dr. Francisco Ochoa Jiménez, quien en su discurso hizo un llamado a la concientización sobre la prevención, destacando la importancia de la atención temprana y el compromiso del personal médico con la salud de las mujeres neolaredenses.

“Este tipo de eventos los estamos realizando cada año en el mes de octubre, por el tema del cáncer de mama. Pero esta campaña generada por el gobierno federal, en toda la república y sobre todo en todos los hospitales públicos, con la única finalidad fija, de seguir con la detección temprana del cáncer de mama, pero no solo en la paciente mayor sino también en las pacientes jóvenes”, precisó la doctora Maura Almanza Hernández.

La primera actividad que se realizó fue una conferencia la cual estuvo a cargo de la Dra. Maura Almanza Hernández, jefa del Departamento de Radiología.

Dicha exposición estuvo dirigida a la derechohabiencia del hospital, en la que se abordaron los principales efectos del cáncer de mama y las acciones preventivas para reducir su impacto en las jóvenes y mujeres de más edad.