Empata Freiburg con golazo de Grifo y frustra al Frankfurt antes de la Champions

El italiano marcó un tiro libre al minuto 87 para sellar el 2-2, evitando la victoria del Eintracht previo a su duelo ante Liverpool en la Liga de Campeones

Vincenzo Grifo del Freiburg celebra tras anotar en el encuentro ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el domingo 19 de octubre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP)

BERLÍN.- Vincenzo Grifo del Freiburg anotó un brillante tiro libre para negarle la victoria el domingo al Eintracht Frankfurt antes de enfrentar a Liverpool en la Liga de Campeones.

Grifo disparó por encima de la barrera de dos hombres del Frankfurt y su balón pegó dentro del poste derecho a los 87 minutos para que Freiburg empatara 2-2.

Mattias Ginter casi arrebató la victoria para Freiburg en el tiempo de descuento.

Derry Scherhant había adelantado al equipo local en el segundo minuto después de que Johan Manzambi interceptara un intento de pase de Robin Koch para habilitarlo.

Jonathan Burkardt controló el balón con la derecha y disparó de zurda más allá del portero de Freiburg, Noah Atubolu, para igualar al 18, luego anotó nuevamente antes del descanso para poner al Frankfurt por delante.

Grifo reemplazó a Scherhant a los 75 minutos y tuvo la última palabra.

Frankfurt recibe el miércoles al Liverpool en la Liga de Campeones.

Bayern Múnich derrotó el sábado 21 al previamente invicto Borussia Dortmund en el der Klassiker para abrir una ventaja de cinco puntos después de siete jornadas. Bayern ha ganado todos los partidos competitivos que ha jugado hasta ahora esta temporada.