Promueven hábito de la lectura en escuelas con el programa Biblioteca Itinerante

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación de Bibliotecas, continúa acercando la lectura a las nuevas generaciones mediante el programa Biblioteca Itinerante, una iniciativa que recorre los planteles educativos de la ciudad para fomentar este hábito con actividades dinámicas como cuentacuentos y sesiones de lectura en voz alta.

En esta ocasión, la Biblioteca Itinerante visitó la Escuela Primaria “Francisco Hernández Cuesta”, turno vespertino, donde 360 alumnos resultaron beneficiados con esta acción que busca despertar el gusto por los libros desde temprana edad.

El personal de Bibliotecas desarrolló actividades lúdicas y participativas que permitieron a las y los estudiantes involucrarse con las historias, reforzar su comprensión lectora y fortalecer su creatividad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con la educación, la lectura y la formación integral de la niñez neolaredense.

