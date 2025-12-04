Elige Senado a Ernestina Godoy como nueva fiscal general tras amplia votación

La mayoría oficialista respaldó su nombramiento mientras opositores cuestionaron la transparencia y reglas empleadas en la selección

Ernestina Godoy, recién nombrada asesora legal, asiste a la conferencia de prensa para anunciar los integrantes del gabinete de la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, el 20 de junio de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de México eligió el miércoles como nueva fiscal general a Ernestina Godoy, quien hasta la semana pasada se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia.

La elección se dio a pocos días de la controversial renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero, quien dejó el 27 de noviembre el cargo tras aceptar el ofrecimiento de una embajada que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum que aún no ha concretado.

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas lograron la elección de Godoy quien fue propuesta el miércoles como candidata por Sheinbaum junto con la abogada y académica Luz María Zarza Delgado, exdirectora jurídica de Petróleo Mexicanos (Pemex), y la abogada Maribel Bojorges Beltrán, ex coordinadora general de Investigación Territorial de la fiscalía capitalina.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum defendió sus tres candidatas asegurando que “es tiempo de mujeres”, pero no mencionó los nombres. La terna surgió de una lista de diez candidatos que preseleccionó una comisión del Senado que envió la víspera al Ejecutivo.

Desde la oposición se levantaron voces contra el proceso de elección de la nueva fiscal general. El senador Manuel Añorve Baños, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que “no hubo reglas claras ni transparencia” en la selección de los aspirantes.

La salida controversial salida de Gertz Manero

Su salida y la precipitada elección de Godoy generó preocupación entre algunas organizaciones humanitarias locales y activistas que expresaron que la dimisión del fiscal no cumplió con lo que prevé la Constitución sobre la renuncia por una “causa grave”.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, dijo a The Associated Press que la manera como se dieron los cambios evidencia que el nombramiento de Godoy “obedece a la intención de mantener a la Fiscalía General de la República dentro del radio de control del Poder Ejecutivo”.

Sobre los cambios que traerá la nueva fiscal general, Camacho señaló que espera que el Ministerio Público pueda llevar de mejor manera los casos ante los tribunales y se dé una mayor coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad federal para combatir los altos niveles de impunidad que enfrenta México.

Las candidatas

Godoy dejó a finales de la semana pasada la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual ocupó desde octubre del año pasado tras la llegada al gobierno de Sheinbaum, para asumir de manera interina el Ministerio Público luego de que Gertz Manero la nombró como encargada de la institución poco antes de renunciar.

La abogada, de 70 años, es una estrecha colaboradora de la mandataria desde los tiempos en los que ella estuvo frente a la alcaldía de la Ciudad de México (2018-2023) y Godoy dirigió la fiscalía capitalina.

Previo a encabezar la Fiscalía de la Ciudad de México, Godoy ejerció entre 2012 y 2018 como diputada federal y del Congreso capitalino.

Ante las críticas que hicieron algunos opositores sobre su cercanía al partido gobernante Morena, Godoy expresó en el Senado, previo a la votación, que “no fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad”.

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, agregó.

La abogada Bojorges Beltrán también es cercana a Godoy, ya que trabajó como coordinadora general de Investigación Territorial en la Fiscalía de la Ciudad de México. También se desempeñó como abogada investigadora en la Embajada de Estados Unidos entre 2012-2015, según un portal de transparencia de la fiscalía capitalina.

Zarza Delgado es una abogada y profesora de materias jurídicas en varias universidades locales con más de dos décadas de actividad académica. El año pasado compitió en las elecciones judiciales para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia que no logró.

Entre 2019-2024 fue directora jurídica de Pemex y un año antes ejerció como subdirectora de Consultoría Jurídica de la petrolera estatal. También trabajó en la gobernación y el Congreso del Estado de México y fue magistrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (2006-2008) y en el Tribunal Electoral de esa entidad (2009-2012).