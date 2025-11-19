El Dólar
Promueve DIF formación de nuevas familias a través de curso de adopción

Será el próximo 21 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, a través de la plataforma Zoom

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a las y los ciudadanos interesados en participar en el Curso de Sensibilización a la Adopción, que será impartido por el DIF Tamaulipas el próximo 21 de noviembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, a través de la plataforma Zoom.

El curso está dirigido a personas que buscan iniciar el proceso de adopción o conocer a detalle los requisitos, procedimientos y responsabilidades que conlleva brindar un hogar a una niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad.

El DIF Nuevo Laredo reiteró que estas acciones forman parte de la labor permanente de promover el derecho de la niñez y adolescencia a crecer en un entorno familiar que garantice protección, estabilidad y afecto.

A través del Departamento de Adopciones y Acogimiento Familiar, la dependencia impulsa programas que fortalecen la formación de familias comprometidas con el bienestar integral de los menores.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su registro a través de los teléfonos 834 172 4605 y 834 318 1400, extensiones 48484 y 48293.

El Sistema DIF destacó que adoptar es un acto de amor que transforma vidas y crea lazos permanentes, por lo que invitó a la comunidad a acercarse y recibir la orientación necesaria para iniciar este proceso.

