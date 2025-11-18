Arte, moda y tradición se unen en ‘Voces de 1910: Arte, Cultura y Pasarela’

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Arte y Cultura llevó a cabo el evento “Voces de 1910: Arte, Cultura y Pasarela”, una celebración que reunió el talento local para rendir homenaje a la identidad mexicana y al espíritu revolucionario que marcó el rumbo del país. El encuentro destacó por su integración de moda, música, danza y artes plásticas, mostrando la fuerza creativa de la comunidad artística de Nuevo Laredo.

El espectáculo presentó una pasarela con temática revolucionaria a cargo de Femeninas Estudio de Modelaje, cuyos participantes dieron vida a atuendos inspirados en la época de 1910 con un enfoque contemporáneo. Los asistentes también disfrutaron de la energía y el simbolismo del grupo de danza Coatlicue, que interpretó piezas alusivas a las raíces culturales del país.

La voz de Sofía Rendón aportó un matiz emotivo a la velada, reforzando la atmósfera de orgullo y mexicanidad. De igual forma, artistas plásticos de la localidad exhibieron obras creadas especialmente para este evento, entre ellos Frida Cruz, Juana Elsa Chapa, Victoria García, Juan José Díaz, Alonso Ibarías, Sujhey Martínez, Elsa Mireles, Arturo Nochebuena, Margarita Ramírez, Pedro Ramoz y Héctor Rodríguez, quienes ofrecieron una muestra diversa de estilos y técnicas.

“Voces de 1910” se consolidó como un espacio de expresión que celebra el pasado y lo conecta con las nuevas generaciones a través del arte. La participación de creadores locales reafirmó el compromiso de la ciudad con la difusión cultural y la preservación de sus tradiciones.