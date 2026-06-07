Promoverá Rotary los valores y la lucha contra el VPH

Empresarios transportistas que se sumaron a la iniciativa coincidieron en que el sector puede convertirse en un aliado estratégico para difundir mensajes de impacto social. [Cortesía]

Empresarios transportistas que se sumaron a la iniciativa coincidieron en que el sector puede convertirse en un aliado estratégico para difundir mensajes de impacto social. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– El Club Rotario Nuevo Laredo, presidido por Alfonso Salas, en coordinación con empresarios transportistas y destacados artistas locales, presentó ante los medios de comunicación la iniciativa “Arte en Movimiento”, un proyecto que busca promover la concientización sobre la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH) a través de expresiones artísticas plasmadas en unidades del transporte de carga.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que esta campaña representa una de las insignias más importantes del rotarismo local, al combinar el arte, la participación ciudadana y la responsabilidad social en favor de la salud pública.

Alfonso Salas señaló que la lucha contra el VPH ha sido una prioridad para el Club Rotario Nuevo Laredo, logrando al día de hoy vacunar a más de 30 mil niñas y niños, una cifra que refleja el compromiso de la organización con la prevención de enfermedades y la protección de las nuevas generaciones.

“Arte en Movimiento” tiene como objetivo llevar un mensaje de concientización a miles de personas a través de obras creadas por artistas neolaredenses, las cuales recorrerán carreteras y ciudades del país en unidades de transporte participantes.

De esta manera, el proyecto busca generar mayor conocimiento sobre la importancia de la vacunación como principal herramienta para prevenir enfermedades asociadas al Virus del Papiloma Humano, y así mismo promover los valores de Rotary International

Empresarios transportistas que se sumaron a la iniciativa coincidieron en que el sector puede convertirse en un aliado estratégico para difundir mensajes de impacto social, aprovechando el alcance y la visibilidad de sus unidades en distintos puntos del territorio nacional.

Por su parte, los artistas Evans y Francisco Villarreal, expresaron su satisfacción por formar parte de una causa que une creatividad y conciencia social, demostrando que el arte puede convertirse en un vehículo para promover la salud y salvar vidas.

Las cajas fueron exhibidas en terrenos de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo, que representa Eduardo Lozano Guajardo, y pertenecen a las empresas Super Transporte Internacional (STI) y Mega Express, quienes se sumaron a esta propuesta que combina arte, transporte y responsabilidad social.

Con este esfuerzo conjunto, el Club Rotario Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la comunidad y fortalece una campaña que busca incrementar la cobertura de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención del VPH.