Celebran premios Tony con reñidas contiendas y grandes homenajes

Luke Evans, a la izquierda, y Josh Rivera aparecen durante una representación de "Richard O'Brien's The Rocky Horror Picture Show" en Nueva York el 25 de marzo de 2026. (Joan Marcus via AP)

Luke Evans, a la izquierda, y Josh Rivera aparecen durante una representación de "Richard O'Brien's The Rocky Horror Picture Show" en Nueva York el 25 de marzo de 2026. (Joan Marcus via AP)

NUEVA YORK.- Vampiros voladores. Una parodia musical del mega éxito cinematográfico “Titanic”. Otra parodia, esta vez de los musicales de Broadway de la época dorada. Y una nueva versión de “Death of Salesman” (“La muerte de un viajante”), una de las obras más condecoradas y lúgubres de Estados Unidos. Es tiempo de los premios Tony.

Veinticuatro espectáculos de Broadway esperarán llevarse al menos una victoria el domingo entre las 26 categorías de los Tony, lo que puede significar la diferencia entre mantener las puertas abiertas y bajar el telón.

La presentadora del espectáculo es Pink, ganadora del Grammy, y se transmitirá en vivo por CBS, también se podrá ver en streaming para suscriptores de Paramount+ en Estados Unidos, para ambas costas, el domingo de 8 a 11 p.m. hora del Este (5 a 8 p.m. hora del Pacífico).

Tres generaciones de la familia de Pink

Pink promete un gran y estruendoso número de apertura —escrito por Benj Pasek, Justin Paul y Mark Sonnenblick y que termina con unas 170 personas en el escenario— con muchos cambios de vestuario y algo de trabajo con arneses, algo que conoce por sus conciertos acrobáticos. Ha recurrido a Amber Ruffin, guionista e intérprete de “Late Night with Seth Meyers”, para que la ayude con los chistes.

En el público estarán la madre de Pink, quien la llevaba a ver espectáculos cuando crecía en Philadelphia, inculcándole el amor por los musicales, y los dos hijos de Pink, un traspaso del testigo del teatro musical. Willow, la hija de 15 años de Pink, aspira a ser actriz de teatro y la animó a presentar los Tony.

“La razón principal por la que quería que yo dijera ‘sí’ era para poder tener un asiento en el show porque le encanta muchísimo”, dijo Pink. “Y yo pensé: ‘Igual puedo conseguirte un asiento de todos modos’”.

Muchas actuaciones

Habrá actuaciones de los siete nominados a mejor musical nuevo y mejor reposición de musical: “The Lost Boys”, “Schmigadoon!”, “Titanique”, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, “Cats: The Jellicle Ball”, “Ragtime” y “The Rocky Horror Show”.

Otras actuaciones incluyen a los integrantes originales del elenco principal de “The Book of Mormon”, Josh Gad, Andrew Rannells, Rory O’Malley y Nikki M. James, que este año celebra su 15.º aniversario. Leslie Odom, Jr. cantará “Without You” de “Rent” durante el segmento In Memoriam, en honor al 30.º aniversario de ese espectáculo.

Otro montaje que celebra un hito, “Chicago”, que ahora cumple 30 años, tendrá un espacio de actuación con Pink, además de Queen Latifah, Jesse Tyler Ferguson, Alex Newell, Adrienne Warren, Julianne Hough, Whitney Leavitt y Dylan Mulvaney. Además, “A Chorus Line”, que el año pasado celebró su 50.º aniversario, recibirá un homenaje especial de Rachel Zegler.

Las contiendas de musical y obra

La competencia a mejor musical nuevo se disputa entre cuatro espectáculos muy distintos: “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, una comedia romántica de polos opuestos que se atraen; “The Lost Boys”, una adaptación teatral de un thriller adolescente de vampiros de 1987; “Schmigadoon!”, que se burla con suavidad de los espectáculos de Broadway de la época dorada; y “Titanique”, una comedia musical camp que reimagina la película “Titanic” de 1997.

Los dos principales nominados a mejor obra son “Giant”, que explora acusaciones de antisemitismo contra el autor de libros infantiles Roald Dahl, y “Liberation”, sobre un grupo de mujeres de concienciación en la década de 1970 que aborda la desigualdad, los roles de género y el racismo.

Hay contiendas interesantes en ambas categorías de reposición: una “Death of Salesman”, encabezada por Nathan Lane compite por mejor reposición de obra con un “Edipo” ambientado en tiempos modernos y liderado por Marc Strong, y con la entrañable “Every Brilliant Thing”, protagonizada por Daniel Radcliffe.

La categoría de mejor reposición de musical enfrenta a un nuevo “Cats” reimaginado como un programa de competencia al estilo de “Pose”, el amplio espectáculo de historia estadounidense “Ragtime” y un desenfrenado y pícaro “The Rocky Horror Show”.

Bill Rauch, quien consiguió su primera nominación al Tony por codirigir la versión reimaginada “Cats: The Jellicle Ball”, fue jurado nominador durante tres temporadas hasta esta y está impresionado por el abanico actual en Broadway.

“Miro todo como artista dentro de la temporada, pero también como alguien que ha visto la riqueza de trabajo en Broadway durante tres años seguidos”, señaló Rauch. “Simplemente creo que hay muchísima variedad en Broadway y que la gente asume muchos riesgos artísticos. Me fui de mis tres años como jurado nominador realmente impresionado por el panorama, debo decir. Y también lo siento este año”.

June Squibb se convirtió en la actriz de mayor edad nominada a un Tony en la historia, a los 96 años, y podría convertirse en la ganadora de mayor edad si escucha que anuncian su nombre, superando a Lois Smith, que tenía 90 cuando ganó en 2021. Y Lane espera su cuarto Tony por “Death of Salesman”, lo que lo empataría como el intérprete masculino más premiado en la historia de los Tony, junto con Boyd Gaines y Frank Langella.