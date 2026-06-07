Cancelan amistoso tras desplome de Christian Eriksen en Dinamarca

Federación informó que el futbolista está consciente y se encuentra estable

El entrenador de Dinamarca Brian Riemer junto a sus jugadores y jugadores de Ucrania salen del campo después de que el encuentro amistoso se suspendió tras el desplome de Christian Eriksen en el campo el domingo 7 de junio del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

El entrenador de Dinamarca Brian Riemer junto a sus jugadores y jugadores de Ucrania salen del campo después de que el encuentro amistoso se suspendió tras el desplome de Christian Eriksen en el campo el domingo 7 de junio del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

ODENSE, Dinamarca.- Christian Eriksen está consciente después de que se volvió a desplomarse en el campo mientras jugaba con la selección nacional de Dinamarca, informó el domingo la federación de fútbol del país.

Las imágenes de televisión mostraron a Eriksen, de 34 años, llevándose ambas manos al pecho a los 65 minutos del encuentro amistoso internacional de Dinamarca contra Ucrania en el Nature Energy Park de Odense.

En la siguiente imagen televisiva, Eriksen estaba en el suelo, rodeado de jugadores.

Poco después se suspendió el partido.

“Christian Eriksen está consciente y, dadas las circunstancias, se encuentra bien”, indicó luego la Federación de Dinamarca en una publicación en la red social X.

“El partido queda cancelado”.

Eriksen se desplomó debido a un paro cardíaco durante el partido inaugural de Dinamarca en la fase de grupos del Campeonato Europeo en 2021, contra Finlandia en Copenhague, y recibió un prolongado tratamiento médico antes de recuperar la conciencia.

Ni Dinamarca ni Ucrania clasificaron a la Copa del Mundo que inicia esta semana.