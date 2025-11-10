Preside rector homenaje al personal jubilado del SUTUAT

Ciudad Victoria, Tam.- El rector Dámaso Anaya Alvarado presidió la entrega de reconocimientos a las y los jubilados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTUAT), a quienes agradeció por todos los años de esfuerzo y dedicación al servicio de la casa de estudios.

Acompañado de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, el rector felicitó al

personal sindicalizado universitario que concluyó su ciclo laboral en la institución, destacando que, por segunda vez en este año, la Universidad organiza este tipo de eventos para reconocer la

entrega, compromiso y servicio de los trabajadores jubilados.

Con la asistencia de las familias de los homenajeados, reunidas en el Auditorio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Dámaso Anaya señaló que cada uno de ellos ha sido parte esencial en el crecimiento, la identidad y el espíritu de la gran Familia UAT.

Como parte de este homenaje, el rector les hizo entrega de un reconocimiento y una onza troy de plata, expresándoles su deseo de que esta nueva etapa de sus vidas sea plena de bienestar al lado de sus seres queridos.

“Hoy la Universidad no solo les entrega una distinción material. Hoy les entrega algo mucho más valioso: el respeto, la gratitud y la admiración de toda una comunidad universitaria que inspira y transforma”.

“Ustedes son testimonio de lo que significa servir con vocación y construir, paso a paso, el sueño de una Universidad fuerte, humana y transformadora”, puntualizó el rector.

Por su parte, el secretario general estatal del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, agradeció al rector Dámaso Anaya por el apoyo a los trabajadores sindicalizados, reconociendo en ello su liderazgo y el humanismo con que ha dirigido a la Universidad.

A nombre de los jubilados, Armando Guerrero Requena agradeció a las autoridades universitarias por dedicarles un momento lleno de emoción y de recuerdos, luego de subrayar que, como trabajador universitario, tuvo el privilegio de servir durante muchos años a la gran institución que es la UAT.

Cabe mencionar que, la máxima casa de estudios de Tamaulipas cuenta con 709 trabajadores

jubilados a los cuales se unen los veinte sindicalizados recién retirados, quienes laboraban en las sedes de la UAT de Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.