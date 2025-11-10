Pachuca pierde 1-0 ante Santos para caer un escalón en el play-in del Apertura de la Liga MX

Con la conclusión de las 17 jornadas de la fase regular, Toluca tuvo 37 puntos; Tigres 36; Cruz Azul 35; América 34; Monterrey 31; Chivas 29; Tijuana 24; Ciudad Juárez 23; Pachuca 22; Pumas 21; Santos y Querétaro 20; Necaxa y Atlas 17; San Luis 16; Mazatlán 14; León 13 y Puebla 12

TORREÓN, México (AP) — Los Tuzos del Pachuca cayeron una posición en la tabla del play-in del torneo Apertura de la Liga MX, después de cerrar la fase regular con un revés de 1-0 de su visita al campo de Santos el domingo.

Bruno Amione celebró el único tanto del encuentro con un cabezazo dentro del área chica a un tiro de esquina a los 56 minutos.

La victoria fue estéril para la causa del conjunto de Torreón, que llegó a su último partido del calendario sin opciones de clasificar a la repesca, después del triunfo de Pumas 3-2 sobre Cruz Azul el sábado, que le dio a los felinos el último boleto para la fase previa a la liguilla.

Pachuca hilvanó su quinta jornada sin victoria (tres derrotas y dos empates) para retroceder a la novena posición de la clasificación, dentro de la zona del play-in. La última victoria de los Tuzos fue el 3 de octubre en su visita a Necaxa por 1-0.

El tanto de Amione fue una de las pocas opciones claras del partido, en la que quedó evidenciada la zaga de los visitantes, que fue incapaz de despejar el gran centro que sacó Javier Abella desde el tiro de esquina y que sorprendió al arquero Carlos Moreno.

Enner Valencia tuvo una oportunidad para marcar por los Tuzos, pero el arquero Carlos Acevedo le negó la diana gracias a una soberbia reacción para atajar abajo su remate con dirección de gol, en la acción más relevante previa al descanso que llegó en la recta final de la primera mitad.

Acevedo volvió a figurar durante el tiempo de descuento del complemento, cuando Jhonder Cádiz sacó un disparo a quemarropa dentro del área con dirección de arco, que tapó con el cuerpo para preservar el cero en su meta.

Clasificación

Con la conclusión de las 17 jornadas de la fase regular, Toluca tuvo 37 puntos; Tigres 36; Cruz Azul 35; América 34; Monterrey 31; Chivas 29; Tijuana 24; Ciudad Juárez 23; Pachuca 22; Pumas 21; Santos y Querétaro 20; Necaxa y Atlas 17; San Luis 16; Mazatlán 14; León 13 y Puebla 12.

Así se jugará el play-in y los duelos de Liguilla

Tijuana (7) recibirá a Ciudad Juárez (8) para que el ganador clasifique a la liguilla como 7mo; el perdedor recibirá, para definir al 8vo en la tabla, al ganador del partido entre Pachuca (9) y Pumas (10), cuyo derrotado quedará eliminado.

El líder Toluca y el sublíder Tigres esperan a sus rivales para los cuartos de final de la liguilla. Los otros dos choques están definidos entre Cruz Azul (3) ante Chivas (6) y América (4) contra Rayados (5).