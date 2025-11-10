Lewandowski firma triplete y acerca al Barcelona al líder Real Madrid en La Liga

Robert Lewandowski, centro, del Barcelina, celebra después de anotar el primer gol de su equipo desde el punto del penalti durante el partido de La Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Vigo, España. (AP Foto/Lalo R. Villar)

MADRID (AP) — Robert Lewandowski anotó un triplete para ayudar al Barcelona a recortar distancia al líder Real Madrid en La Liga española el domingo.

Después de que el Madrid fuera contenido por el Rayo Vallecano con un empate 0-0 —su segundo tropiezo consecutivo tras la derrota en la Liga de Campeones ante Liverpool— Lewandowski y Lamine Yamal lideraron al Barcelona a una victoria 4-2 en el Celta de Vigo, acercando al club catalán a tres puntos del liderato.

Villarreal, que venció 2-0 al Espanyol el sábado para su tercera victoria consecutiva en La Liga, se mantuvo en el tercer lugar, a cinco puntos del Madrid. El Atlético de Madrid, que venció 3-1 a Levante en casa el sábado, quedó cuarto, a seis puntos de la cima.

Los problemas defensivos del Barça continuaron —ha concedido 16 goles en sus últimos ocho partidos y no ha mantenido su portería a cero desde septiembre— pero el ataque volvió a asegurar la victoria del equipo como visitante.

“Hemos cometido algunos errores, pero lo hicimos mucho mejor en la segunda mitad, con más control del balón y del juego, y defendimos mucho mejor”, señaló el técnico azulgrana Hansi Flick.

El resultado detuvo la racha de cinco victorias consecutivas de Celta en todos los torneos.

Fue una primera mitad frenética en Vigo, con Celta remontando dos veces tras los primeros dos goles de Lewandowski. Yamal adelantó a los visitantes en el tiempo de descuento de la primera mitad, y Lewandowski selló la victoria a los 73 minutos.

Lewandowski, quien se ha perdido tiempo de juego esta temporada debido a una lesión, no había marcado para el Barça desde septiembre en una victoria de liga contra la Real Sociedad.

“Al final estamos muy contentos porque ganamos un partido muy difícil”, dijo Lewandowski. “Aquí siempre es difícil jugar”.

Sergio Carreira y Borja Iglesias marcaron para Celta.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

El Madrid se estanca

El ataque del Madrid sufrió y volvió a quedarse sin marcar tras haber encontrado la red en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota 1-0 en Liverpool el martes.

“Sabemos dónde estamos”, señaló el técnico madridista Xabi Alonso. “Hay que saber equilibrar los momentos buenos y los malos. Es una temporada larga. Las exigencias son enormes, pero podemos afrontarlas y nos estamos preparando para ellas.”

El Madrid había ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, con los reveses contra Liverpool y el Atlético de Madrid, un 5-2 por La Liga en septiembre.

Alonso dijo que era “partido a partido” para su equipo.

“Tras Anfield, que quedó atrás, hoy fue uno de esos partidos que es un poco difícil para llevarnos al nivel que queremos estar”, dijo Alonso. “En la segunda parte pudo pasar de todo. No lo achaco a los picos emocionales. Queremos ser muy estables en nuestra preparación y en nuestra mentalidad, porque sabemos que la liga es partido a partido.”

Alonso manifestó que su principal preocupación es asegurarse de que el equipo siga mejorando y “haciendo una autocrítica positiva”.

“Esto es el Madrid, sabemos dónde estamos”, añadió. “Todavía es noviembre, queda mucho camino por recorrer. Hay que tener exigencia y también mesura”.

El Rayo, 12do en la tabla, venía de perder 4-0 en el feudo de Villarreal en su anterior partido liguero, pero había salido victorioso en compromisos de la Liga Europa y la Copa del Rey.

Otros resultados

El Athletic Bilbao, que marcha séptimo, rompió una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Venció al Oviedo 1-0 gracias al gol de Nico Williams a los 25 minutos. El atacante desairó a tres defensores por la banda izquierda antes de disparar al arco casi sin ángulo.

Fue el sexto partido consecutivo sin victoria para el recién ascendido Oviedo, que se hundió en el fondo de la tabla.

Vedat Muriqi anotó un gol en la primera mitad para que Mallorca derrotase 1-0 a Getafe, el octavo en la clasificación. La racha sin victorias de Valencia en la liga llegó a siete partidos tras empatar en casa 1-1 con el quinto clasificado Real Betis. Valencia, en el 17mo puesto, igualó con un gol de Luis Rioja a los 82 minutos.