Preside Obispo Luis Carlos Lerma su primera misa en Catedral

Fieles, sacerdotes, diáconos y religiosas se congregaron para dar gracias a Dios por el inicio de su ministerio pastoral

Nuevo Laredo, Tam.- La Catedral del Espíritu Santo recibió a feligreses de toda la Diócesis que acudieron a presenciar la primera Misa presidida por Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez como Obispo diocesano.

Fieles, sacerdotes, diáconos y religiosas se congregaron para dar gracias a Dios por el inicio de su ministerio pastoral al frente de esta Iglesia particular.

Esta primera misa como Obispo de la Diócesis marca el comienzo de una nueva etapa pastoral, confiada a la guía del Espíritu Santo.

“Como comunidad diocesana encomendamos el ministerio de nuestro nuevo Pastor a la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiendo abundantes frutos de fe, unidad y paz”, señaló la Diócesis en un comunicado.