Atiende PCyB 344 reportes de panales de abejas en 2025

La Dirección de Protección Civil y Bomberos reforzó el llamado para notificar oportunamente la presencia de colmenas en zonas habitadas

Los panales rescatados son entregados a especialistas, quienes los someten a cuarentena antes de utilizarlos para la producción de miel. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Con 344 reportes de panales de abejas atendidos durante 2025, la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB) reforzó el llamado a la ciudadanía para notificar oportunamente la presencia de colmenas en zonas habitadas, como parte de una estrategia preventiva orientada a proteger a la población y preservar a esta especie fundamental para el equilibrio ambiental.

El director de la corporación, Humberto Fernández Díez de Pinos, explicó que la prioridad es salvaguardar la integridad de las personas sin afectar a las abejas, cuyo papel en la polinización resulta esencial para los ecosistemas y la producción de alimentos. Señaló que los reportes son atendidos bajo protocolos establecidos y con un control institucional.

El funcionario exhortó a la población a no manipular ni intentar retirar panales por cuenta propia, ya que estas acciones pueden generar riesgos innecesarios. Indicó que el personal especializado cuenta con la capacitación y el equipo adecuado para intervenir de forma segura y eficiente.

De acuerdo con cifras oficiales, la mayoría de los 344 reportes registrados en 2025 fueron atendidos sin que las colonias sufrieran daños, lo que ha permitido mantener un manejo responsable y preventivo de este tipo de incidentes en distintos sectores de la ciudad.

Las labores de rescate se realizan en coordinación con apicultores locales, quienes colaboran en el traslado y manejo de las colmenas para su reubicación en espacios apropiados que garanticen su conservación y desarrollo.

Una vez retirados, los panales son entregados a especialistas, quienes los someten a un periodo de cuarentena antes de integrarlos a procesos productivos, como la obtención de miel, con el fin de asegurar la salud de las colonias.

Protección Civil y Bomberos reiteró el llamado a reportar cualquier avistamiento de panales a los números de emergencia, con el objetivo de que sean atendidos por personal capacitado, se reduzcan riesgos para la población y se contribuya a la protección del medio ambiente.

