Deja choque en Las Alamedas daños materiales

A pesar de la fuerza del impacto, no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital

Dos vehículos colisionaron en el cruce de las calles Vista Jardín y Linda Vista. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial se registró en la colonia Las Alamedas, en esta frontera, donde dos vehículos colisionaron en el cruce de las calles Vista Jardín y Linda Vista, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, informaron autoridades de Tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió cuando un automóvil Dodge Avenger modelo 2009, conducido por un masculino de aproximadamente 18 años, circulaba de poniente a oriente sobre una de las vialidades del sector.

Al llegar al cruce señalado, el conductor intentó realizar una maniobra de giro para incorporarse a la calle Linda Vista, momento en el que perdió su carril de circulación e invadió el sentido contrario, según lo asentado en el peritaje.

En ese punto se produjo el impacto frontal contra un vehículo Kia Forte modelo 2022, el cual era conducido por una mujer de alrededor de 39 años que se desplazaba de sur a norte con preferencia de paso.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el levantamiento correspondiente y coordinar la vialidad, debido a los daños que presentaban ambas unidades.

A pesar de la fuerza del impacto, no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital; no obstante, la conductora del vehículo afectado manifestó algunas molestias físicas tras la colisión.

Las autoridades informaron que el caso fue turnado a los procedimientos administrativos correspondientes, y será conforme al dictamen vial como se determinen las sanciones y la reparación de los daños materiales y gastos que pudieran derivarse del accidente.