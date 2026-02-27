Registran los Dos Laredos día con 40° C en pleno invierno

A partir de este viernes, termómetro descenderá hasta los 32° en la misma escala

Nuevo Laredo, Tam.- La frontera de los Dos Laredos registró el jueves 26 de febrero, el día más caluroso en lo que va del año.

El termómetro alcanzó los 40° C en plena estación invernal.

Ello ha llamado la atención de muchas familias fronterizas. Pues, hace un año, el frío llegó a vaciar las escuelas.

Se espera que a partir de este viernes el calor sea menor, pues se pronostican 32° C como máxima y mínimas de 18° en la misma escala.

Esa misma temperatura permanecerá en los siguientes 10 días, según los pronósticos.