Lo impactan y se estrella contra un semáforo

El accidente vial se registró en el cruce de la avenida Tomás F. de la Garza y la calle Venezuela

Tras el impacto, el conductor del automóvil Impala descendió de la unidad y se retiró del lugar, dejando el vehículo abandonado en el sitio con visibles daños. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un accidente vial se registró en el cruce de la avenida Tomás F. de la Garza y la calle Venezuela, en Nuevo Laredo, donde dos vehículos colisionaron, dejando cuantiosos daños materiales y un semáforo fuera de funcionamiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota Tundra circulaba de norte a sur por la avenida Tomás F. de la Garza durante el transcurso del día.

La unidad era conducida por un masculino de aproximadamente 56 años, quien avanzó con luz verde al llegar al cruce con la calle Venezuela, conforme a lo señalado por autoridades viales.

En ese punto, un automóvil Chevrolet Impala que se desplazaba de poniente a oriente impactó a la camioneta, lo que provocó que esta fuera proyectada hacia la esquina sur-oriente del crucero.

Como consecuencia del choque, la camioneta se estrelló contra un semáforo, el cual resultó severamente dañado y quedó sostenido únicamente por el cableado, generando riesgo para la circulación.

Tras el impacto, el conductor del automóvil Impala descendió de la unidad y se retiró del lugar, dejando el vehículo abandonado en el sitio con visibles daños.

Elementos de Tránsito acudieron para acordonar el área y prevenir otros percances, además de iniciar las acciones correspondientes para localizar al conductor ausente y restablecer el dispositivo de control vial.

