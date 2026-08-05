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Presenta Raúl S. Llamas Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo

Obra que rescata más de un siglo de historia aeronáutica

Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo ya se encuentra disponible para su adquisición a través de Amazon, tanto para lectores de México como del extranjero. [Raúl Llamas/Cortesía]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Después de varios años de investigación documental, recopilación de fotografías históricas y consulta de archivos nacionales e internacionales, Raúl S. Llamas presenta su libro, Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo, un trabajo que reconstruye la evolución del transporte aéreo en la frontera comercial más importante y el papel que la ciudad ha desempeñado en el desarrollo de la aviación mexicana.

La obra, ya disponible en Amazon, reúne más de un siglo de acontecimientos que marcaron la historia aeronáutica de Nuevo Laredo.

Sus páginas documentan desde los primeros vuelos y la construcción de aeropuertos hasta la llegada de las principales aerolíneas nacionales e internacionales, las visitas presidenciales, la participación del Escuadrón 201, así como historias, personajes y episodios poco conocidos que forman parte del patrimonio histórico de la región.

“Este libro nace del compromiso de preservar una parte fundamental de la memoria de Nuevo Laredo. La aviación no solo transformó la manera de viajar; impulsó el desarrollo económico, fortaleció la relación con Estados Unidos y convirtió a nuestra ciudad en un punto estratégico para México. Era una historia que merecía ser contada”, expresó Llamas.

A lo largo de sus capítulos, el lector encontrará documentos inéditos, imágenes históricas cuidadosamente seleccionadas y una narrativa que combina la investigación periodística con la crónica histórica, ofreciendo una lectura accesible tanto para especialistas como para cualquier persona interesada en conocer el pasado de esta frontera.

La publicación constituye una valiosa aportación al patrimonio cultural de Nuevo Laredo y busca convertirse en una obra de consulta para investigadores, estudiantes, historiadores, pilotos, trabajadores de la aviación y ciudadanos interesados en preservar la memoria de la frontera.

Raúl S. Llamas cuenta con una trayectoria en el ámbito del periodismo y la aviación.

A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en el sector aeronáutico y ha dedicado buena parte de su labor a documentar la historia de la aviación en el norte de México, experiencia que hoy cristaliza en esta investigación editorial.

Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo ya se encuentra disponible para su adquisición a través de Amazon, tanto para lectores de México como del extranjero.

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