Consolida Carmen Lilia a Nuevo Laredo como referente en energía limpia

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal consolidó a Nuevo Laredo como un referente estatal en la implementación de energías limpias aplicadas a la infraestructura pública, al poner en marcha el nuevo Sistema de Energía Solar Fotovoltaica del Centro Cultural, una obra estratégica que refleja la visión de un gobierno que apuesta por la innovación, la sustentabilidad y el uso eficiente de los recursos públicos para generar beneficios permanentes para la ciudadanía.

Con una inversión de 20 millones 47 mil 75 pesos, este proyecto coloca a Nuevo Laredo a la vanguardia en Tamaulipas al incorporar tecnología de generación de energía renovable en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, permitiendo un ahorro de hasta el 50 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

“Ésta es la visión con la que seguimos transformando a Nuevo Laredo: un gobierno que apuesta por la innovación, la sustentabilidad y el uso responsable de los recursos públicos para construir una ciudad más moderna, competitiva y preparada para el futuro”, afirmó la alcaldesa.

Esta acción fortalece el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo sostenible, la reducción del gasto operativo y la construcción de una infraestructura moderna que responde a los retos del futuro.

“Así es como trabaja el Gobierno de la Transformación, dando resultados y priorizando siempre a los ciudadanos, dándoles obras de calidad, instalaciones de calidad y que todos nos podamos sentir parte de nuestra ciudad, parte de nuestra comunidad y que para nosotros, todos somos importantes”, afirmó la alcaldesa.

Indicó que se instalaron 890 piezas, las cuales ahora están dando energía solar al Centro Cultural de Nuevo Laredo. La obra incluye cimentación a base de pilotes, pedestales, además del sistema fotovoltáico, e incluye 750 módulos de 620 watts con una medida de 2 mil 228 por 1134 y 30 milímetros.

Además de esto se realizó la rehabilitación de equipo de UMAS la cual tuvo una inversión de 4 millones 249 mil 339 pesos con una superficie de 9 mil metros cuadrados. La obra incluyó nuevos aires centrales, unidades manejadoras y equipo de Fan Colins.

Comentó además que en el Centro Cultural se hicieron baños externos para darle a los deportistas que acuden a la ruta jabalí una opción para que puedan acudir antes o después de realizar sus actividades.

La puesta en marcha de este sistema fotovoltaico coloca a Nuevo Laredo entre los municipios que han comenzado a incorporar la transición energética en su infraestructura pública, una apuesta que combina innovación tecnológica, responsabilidad ambiental y un uso más eficiente de los recursos públicos.