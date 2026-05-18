Pone en marcha Américo histórica modernización del transporte público en Tamaulipas

Inició en la capital, la ruta Conecta de autobuses híbridos, con una inversión inicial de 23 mdp

El gobernador recibió las llaves de los nuevos autobuses de manos de Ren Wenhui, representante de la empresa Yutong y, posteriormente, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, subió a una de las unidades y realizó el recorrido por la ruta que comprende 23 paraderos. []Agencias]

El gobernador recibió las llaves de los nuevos autobuses de manos de Ren Wenhui, representante de la empresa Yutong y, posteriormente, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, subió a una de las unidades y realizó el recorrido por la ruta que comprende 23 paraderos. []Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la ruta Conecta, lo que representa el inicio de la modernización del transporte público en Victoria, con la operación de seis nuevas unidades que ofrecen, a partir de hoy, un sistema gratuito, incluyente, eficiente y socialmente responsable.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, el gobernador recibió las llaves de los nuevos autobuses de manos de Ren Wenhui, representante de la empresa Yutong y, posteriormente, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, subió a una de las unidades y realizó el recorrido por la ruta que comprende 23 paraderos.

“Se trata de una ruta que transforma la movilidad, que hoy inicia como parte de un plan piloto y que, entre sus tantos atributos, está el incorporar innovación desde el punto de vista tecnológico, que es vanguardia, desde la cual el servicio se incorporará con elementos importantes de planeación para tener un sistema de transporte público que se dignifica, que aporta bienestar a los usuarios, además de contribuir a que habitemos en una ciudad más ordenada, incluyente y funcional”, expresó.

Américo Villarreal explicó que la inversión en los primeros seis autobuses híbridos ronda los 23 millones de pesos.

“Como se ha dicho, todo esto es apenas el inicio, tenemos las primeras 6 unidades y hemos encargado 40 más para otras ciudades y otras rutas”, agregó.

Durante el recorrido, en el paradero Lomas del Santuario, el gobernador invitó a abordar el autobús al señor Aurelio Moreno y a la señora Guadalupe Castañón, quienes se dirigían a hacer gestiones en el DIF Estatal.

Al descender en ese punto, ambos expresaron su felicitación al gobernador por las nuevas unidades. “Están muy bonitas”, dijo don Aurelio.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, indicó que Conecta es una ruta gratuita de conectividad gubernamental que garantiza el acceso seguro, eficiente y equitativo a los principales espacios de concentración urbana y oficinas de dependencias federales y locales en Victoria.

“El día de hoy somos testigos, una vez más, de que hay un nuevo estándar en Tamaulipas y que el bienestar y la movilidad es para todas y para todos en este estado”, dijo.

Explicó que la ruta completa toma un periodo de 75 minutos, con intervalos de 15 minutos y 23 paraderos plenamente identificados, lo que garantiza un traslado ordenado, eficiente y gratuito.

Las unidades cuentan con aire acondicionado, sistema de wifi, rampas y espacios para sillas de ruedas, asientos preferenciales, cámaras de seguridad, botón de pánico, monitoreo GPS y pasamanos con sistema Braille.