Sicarios del grupo Escorpión del Cártel del Golfo atentan contra alto mando de la Guardia Estatal tras emboscada a federales en Matamoros

El director de operaciones de la Guardia Estatal de Tamaulipas, José Facundo Pacheco Chablé, fue atacado a balazos. #Matamoros #Tamaulipas #Seguridad #GuardiaEstatal #SPF #ConsuladoEEUU #CartelDelGolfo #GrupoEscorpion #Violencia #AtaqueArmado #Mexico #FGR #Justicia #Alerta

Matamoros, Tam.- El director de operaciones de la Guardia Estatal de Tamaulipas, José Facundo Pacheco Chablé, fue atacado a balazos este domingo en una brecha cercana a Matamoros, por Sicarios del grupo Escorpión del Cártel del Golfo en un hecho que se investiga como una extensión directa de la agresión armada registrada horas antes contra elementos federales asignados a la custodia y seguridad del Consulado de Estados Unidos en esta ciudad, con saldo de un oficial muerto y dos lesionados.

De acuerdo con reportes preliminares, el mando estatal realizaba labores para ubicar a los responsables del primer ataque cuando fue interceptado por civiles armados en una brecha cercana a Matamoros. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el atentado contra el mando de la Guardia Estatal esta vinculado directamente con la emboscada previa, al tratarse de una acción contra autoridades que desplegaron operativos para ubicar a los agresores. No obstante, esta relación no ha sido confirmada de manera oficial.

Horas antes, integrantes del mismo grupo criminal emboscaron a agentes del Servicio de Protección Federal tras impactar su unidad y abrir fuego durante una persecución, con apoyo de un segundo vehículo con hombres armados. En el atentado murió un agente y dos más resultaron lesionados.

Investigaciones en curso han revelado además que células del grupo Escorpión planean atentar contra el Consulado de Estados Unidos en Matamoros, lo que refuerza la hipótesis de que ambos ataques forman parte de una escalada violenta dirigida contra autoridades y objetivos estratégicos en la ciudad.

Ambos hechos son investigados por autoridades federales y estatales para determinar el nivel de coordinación de los ataques y prevenir nuevas agresiones.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informo esta noche, la detención de dos gatilleros del Cartel del Golfo, tras una persecución que inicio por un atentado contra elementos de la Guardia Estrata. Además de la detención de los delincuentes, se aseguro una camioneta Chevrolet Suburban blanca y varias armas de fuego.

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