Se adelanta Edson Álvarez en pelea por titularidad tras volver operado y sin vacaciones

Edson Álvarez, de la selección de México, festeja luego de anotar ante Honduras en un partido de la Liga de Naciones, el martes 21 de noviembre de 2023 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Edson Álvarez, de la selección de México, festeja luego de anotar ante Honduras en un partido de la Liga de Naciones, el martes 21 de noviembre de 2023 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El capitán Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez, tres jugadores que militan en ligas europeas se integraron el lunes a la concentración de la selección mexicana que se prepara para el Mundial 2026, informó la dirección de selecciones nacionales.

Álvarez, un volante de recuperación que militó la última temporada en el Fenerbahce, acaba de regresar al campo de juego luego de una operación en el tobillo derecho a la que se sometió en febrero de este año y que puso en duda su participación en el torneo.

El jugador de 28 años acaba de terminar su participación con el equipo turco, donde jugó a préstamo procedente del West Ham y decidió no tomar días de vacaciones para reportar a los entrenamientos del equipo mexicano.

Aunque es considerado un líder y tiene una vasta experiencia con 95 encuentros vistiendo la camiseta se la selección mexicana, su lesión ha puesto en duda su titularidad y jugadores como Erik Lira asumieron la posición en su lugar.

Lira, quien ha lucido con la selección en la ausencia de Álvarez, está entrenando con el resto de los jugadores de la Liga MX en el Centro de Alto Rendimiento desde el pasado 6 de mayo.

México debuta en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica, pero el próximo viernes tiene un partido de preparación ante Ghana, en Puebla.

Chávez, jugador del AZ Alkmaar, es considerado el suplente de Jesús Gallardo por la lateral izquierda y Sánchez, del PAOK griego, pelea por la titularidad con varios jugadores por el puesto en la lateral derecha que es una de las posiciones sin un titular aparente.