Mueren cinco personas tras tiroteo en mezquita de San Diego, incluidos 2 atacantes

Autoridades investigan el caso como posible crimen de odio ocurrido en centro islámico de California.

Personas conmocionadas después de un tiroteo frente al Centro Islámico de San Diego, el lunes 18 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)

Personas conmocionadas después de un tiroteo frente al Centro Islámico de San Diego, el lunes 18 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)

SAN DIEGO.- Tres hombres fueron asesinados durante un tiroteo perpetrado el lunes en una mezquita de San Diego, y los dos atacantes también están muertos, informó la policía.

Se cree que ambos agresores son adolescentes y el caso es considerado un crimen de odio, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, en una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de San Diego. El Centro Islámico está ubicado a unos 14 kilómetros (9 millas) al norte del centro de San Diego.

El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán.

Imágenes de televisión tomadas desde el aire mostraban a más de una docena de niños tomados de la mano siendo guiados fuera del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales.

La oficina del gobernador Gavin Newsom dijo que estaba siendo informado.

“Estamos agradecidos con los socorristas que acudieron a la escena que trabajan para proteger a la comunidad, e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales”, publicó su oficina en la red social X.

El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también “trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”. Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.