Trabajo coordinado permite mantener controlado el dengue en Tamaulipas

En lo que va del mes se tiene reportado sólo un caso, señala la titular de Salud

La titular de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a seguir participando en las acciones de prevención y combate al dengue. [Agencias]

La titular de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a seguir participando en las acciones de prevención y combate al dengue. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- “Las acciones y el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno han permitido que los casos de dengue se mantengan a la baja, ya que en lo que va del presente mes se tiene reportado solo un caso de este padecimiento”, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

La titular de la dependencia estatal exhortó a la población a seguir participando en las acciones de prevención y combate al dengue, fortaleciendo la estrategia de tapa, tira y voltea, además de la eliminación de criaderos para mantener bajo control esta enfermedad.

Explicó que durante el mes de enero fue cuando se presentaron el mayor número de casos, con 11 confirmados, al tiempo de recordar a la población que es durante la temporada de lluvias y las altas temperaturas cuando se tienen que redoblar las acciones de prevención para evitar que se registren más casos.

A la fecha se tienen registrados 31 casos de dengue en la entidad y fue en el mes de enero cuando se presentaron el mayor número de personas enfermas por esta enfermedad, aunque afortunadamente ha disminuido en los últimos meses.

“Vamos a la baja, lo que ha demostrado el resultado del trabajo, pero recordemos que en época de calor y lluvias es cuando hay un riesgo de repunte de este padecimiento, así que no nos confiemos, hay que seguir trabajando desde casa, hacemos el llamado a la población, y nosotros seguiremos con la responsabilidad de realizar las acciones correspondientes como la fumigación y el trabajo preventivo”, destacó Hernández Campos en entrevista previa a los honores a la bandera.

Por otra parte, en relación con las afectaciones por las altas temperaturas, informó que se han presentado casos de deshidratación y golpe de calor; por ello, hizo el exhorto para que se tomen las medidas correspondientes, como no exponerse a las altas temperaturas, hidratarse de manera frecuente y, ante cualquier síntoma, acudir al centro de salud más cercano.

“Con las altas temperaturas ya se observan incrementos de estos padecimientos, a los que también se agregan las enfermedades gastrointestinales, y las recomendaciones son el lavado frecuente de manos, no comer alimentos crudos, ya que en muchas ocasiones la principal causa tiene que ver mucho con la falta de higiene y la COEPRIS realiza las verificaciones correspondientes en los establecimientos”, señaló.

Informó que a la fecha se han reportado 10 casos asociados a las altas temperaturas, que en su mayoría fueron por golpe de calor y de los cuales está en proceso de dictaminación una defunción por esta causa, para descartar o confirmar el caso.