Pausa EU cooperación militar histórica con Canadá por gasto insuficiente en defensa

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula junto al primer ministro canadiense Mark Carney durante su reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 7 de octubre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula junto al primer ministro canadiense Mark Carney durante su reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 7 de octubre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

WASHINGTON.- Estados Unidos pausará su participación en un órgano conjunto con Canadá para la defensa continental que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, anunció el Pentágono el lunes, tras acusar a Canadá de no lograr “avances creíbles en sus compromisos de defensa”.

El presidente estadounidense Donald Trump ha acusado desde hace tiempo a Canadá y a otros países de la OTAN de gastar muy poco en sus propias fuerzas armadas, y sostiene que Estados Unidos asume una parte excesiva de la carga de la defensa. También hay tensiones con Canadá por los aranceles de Estados Unidos, por un pacto comercial regional que está por expirar y por una disputa entre Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney.

“Ya no podemos evitar las brechas entre la retórica y la realidad”, manifestó Elbridge Colby, subsecretario de Defensa, al anunciar la pausa en una serie de publicaciones en X. “Las potencias reales deben respaldar nuestra retórica con responsabilidades compartidas de defensa y seguridad”.

En sus publicaciones, Colby señaló los aumentos del gasto en defensa que Canadá y otras naciones acordaron en una cumbre en 2025. Indicó que Estados Unidos evaluará cómo la Junta Permanente Conjunta de Defensa, integrada por funcionarios militares y civiles de ambos países, “beneficia la defensa compartida de Norteamérica”.

Los aliados europeos y Canadá han estado invirtiendo fuertemente en sus fuerzas armadas desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania en 2022. Y los países de la OTAN, incluido Canadá, se comprometieron el año pasado a destinar el 5% de su producto interno bruto a defensa para 2035.

Carney dijo el año pasado que el gobierno canadiense cumpliría este año el objetivo previo del 2%.

El Pentágono dijo que no tenía nada más que aportar más allá de las publicaciones de Colby en X. La oficina de Carney no respondió de momento a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre el anuncio del Pentágono.

El anuncio refleja un debilitamiento de las relaciones de Estados Unidos con aliados occidentales tradicionales durante el segundo mandato de Trump. La semana pasada, el Pentágono decidió reducir en miles el contingente de tropas estadounidenses en Europa al cancelar despliegues en Polonia y Alemania, después de que Trump criticara a miembros de la OTAN por la falta de apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El representante republicano Don Bacon, de Nebraska, criticó el lunes la decisión del Pentágono y escribió en X que “se necesitan mentes más serenas y sabias para preservar una estrecha alianza con nuestro vecino”.

“Todo esto empezó con burlas de ‘Canadá será el estado 51’ y ‘su primer ministro será el gobernador 51’”, comentó Bacon. “Los insultos no nos aportaron nada más que animosidad, que nos costó económicamente y ahora militarmente”.

La junta se estableció en 1940 —un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial— por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro canadiense Mackenzie King, según el Servicio de Investigación del Congreso.

También conocido como el Acuerdo de Ogdensburg, ayudó a proporcionar un marco para la defensa continental durante la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, de acuerdo con el Instituto Brian Mulroney de Gobierno de la Universidad St. Francis Xavier, en Nueva Escocia.

La junta brindó asesoramiento sobre la implementación del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, o NORAD. El mando conjunto fue creado por ambos países en la década de 1950 para detectar posibles ataques enemigos a medida que aumentaban las tensiones con la Unión Soviética, junto con los temores de una guerra nuclear.

La junta también participó en la instalación de sistemas de alerta temprana mediante estaciones de radar, indicó el Instituto Mulroney, y asesoró sobre la construcción de la Vía Marítima del San Lorenzo, que conecta el océano Atlántico con los Grandes Lagos.