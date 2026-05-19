Permitirá Estados Unidos ingreso masivo de refugiados blancos sudafricanos

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Edificio Ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca, el lunes 18 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Edificio Ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca, el lunes 18 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON.- Estados Unidos planea permitir la entrada de hasta 10.000 sudafricanos blancos como refugiados en los próximos meses, argumentando que su condición de afrikáners los ha dejado expuestos a la discriminación y la persecución en su país de origen.

El gobierno sudafricano asegura que las afirmaciones de la Casa Blanca carecen de fundamento. Pero el presidente Donald Trump ha insistido en que la minoría blanca afrikáner ha sido objeto de discriminación y violencia sistemática, en particular con ataques contra sus comunidades agrícolas. El mandatario estadounidense utilizó ese mismo argumento para justificar un recorte en los fondos de asistencia para Sudáfrica, protagonizar un acalorado enfrentamiento con su homólogo sudafricano en el Despacho Oval y boicotear la cumbre del G20 celebrada el año pasado en Johannesburgo.

El Departamento de Estado informó el lunes al Congreso que admitirá como refugiados hasta 17.500 afrikáners —un grupo de sudafricanos blancos, la mayoría de ellos descendientes de colonos neerlandeses— durante el año fiscal que termina en septiembre.

El gobierno había indicado en un principio que sólo permitiría el ingreso de 7.500, en ese periodo, pero el lunes señaló que “acontecimientos imprevistos en Sudáfrica crearon una situación de emergencia de refugiados”.

El gobierno delineó sus planes en un aviso de emergencia del Departamento de Estado enviado al Congreso el lunes y al que The Associated Press tuvo acceso. CNN fue el primer medio en informar sobre los nuevos niveles de refugiados.

De acuerdo con la ley, el gobierno está obligado a informar a los legisladores sobre los niveles de refugiados para cada año fiscal. Funcionarios del gobierno tienen prevista una reunión con miembros del Congreso esta semana para el proceso de consulta, según un colaborador legislativo que confirmó el encuentro bajo condición de anonimato.

El gobierno aseguró que la retórica de Sudáfrica “a lo largo de diversos ministerios y partidos políticos ha buscado socavar el programa de reasentamiento de Estados Unidos y atacado a los afrikáners”, reproduciendo comentarios recientes del presidente Cyril Ramaphosa y de otras figuras políticas sudafricanas. También mencionó un incidente en el que funcionarios del gobierno sudafricano allanaron en diciembre pasado un centro de procesamiento de refugiados de Estados Unidos, lo que Washington calificó en su momento como “inaceptable”.

“Esta creciente hostilidad eleva los riesgos para los afrikáners en Sudáfrica, quienes ya son objeto de una discriminación racial de gran alcance auspiciada por el gobierno”, indicó el Departamento de Estado en su aviso.

El costo estimado de reasentar a los 10.000 refugiados adicionales es de unos 100 millones de dólares, según el Departamento de Estado.

El tema fue objeto de un tenso encuentro entre Trump y Ramaphosa en el Despacho Oval el año pasado, durante el cual Trump reprodujo un video en el que aparecía un político de extrema izquierda mientras entonaba una canción con la letra “maten al granjero”. Trump ha acusado en repetidas ocasiones a Sudáfrica de no abordar el asesinato sistemático de agricultores blancos.

Expertos en Sudáfrica han dicho que no hay pruebas de que se esté atacando a los blancos por su raza, aunque agricultores de todas las razas son víctimas de violencia en Sudáfrica, donde hay una alta tasa de criminalidad. Durante la reunión de mayo de 2025, Ramaphosa declaró: “estamos completamente en contra” de la conducta a la que Trump se refirió y añadió: “esa no es la política del gobierno” y “nuestra política gubernamental está completamente, completamente en contra de lo que él estaba diciendo”.

La política general de refugiados del gobierno de Trump ha supuesto un giro drástico respecto a la de sus predecesores, reduciendo de manera significativa el número de admisiones. La cifra de 7.500 que el gobierno reveló en un principio el año pasado fue un mínimo histórico en Estados Unidos desde que comenzó el programa en 1980.