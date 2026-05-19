Incendios, árboles derribados y apagones dejaron intensos vientos en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la noche del domingo, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo atendieron diversos reportes derivados de las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora que provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el titular de la corporación, Humberto Fernández Díez de Pinos, se registraron alrededor de 12 árboles caídos que obstruyeron vialidades, así como otros derribados en domicilios particulares. Las labores incluyeron el retiro de escombros, corte de ramas y apertura de calles con el apoyo de personal de Tránsito y Vialidad, así como distintas áreas del gobierno municipal.

Asimismo, se reportaron seis incendios de zacatales que se extendieron debido a la intensidad del viento, siendo atendidos por distintas estaciones de bomberos. Entre los incidentes relevantes, se informó sobre la caída de árboles de gran tamaño y un caso en el que personas quedaron atrapadas en una vivienda, de donde fueron evacuadas sin que se reportaran consecuencias mayores. También se registró la destrucción total de una casa de madera abandonada.

Las ráfagas de viento provocaron además la caída de lonas, afectaciones en tendidos eléctricos y apagones intermitentes en algunos sectores, de los cuales dos continúan en proceso de atención para restablecer el servicio en su totalidad.

El funcionario indicó que, pese a los incidentes, la ciudad opera con normalidad este día, mientras continúan los trabajos de monitoreo y atención. Añadió que se mantiene un pronóstico de clima inestable durante la semana, con probabilidades de lluvia de entre 20 y 25 por ciento para lunes y martes, incrementando hasta un 70 por ciento de miércoles a sábado, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Finalmente, se exhortó a la población a reforzar medidas de autoprotección, particularmente en el resguardo de objetos que puedan ser desplazados por el viento, como recipientes de basura, los cuales, al ser arrastrados, pueden obstruir los sistemas de drenaje pluvial y generar afectaciones adicionales durante las lluvias.