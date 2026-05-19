Vinculan a proceso a imputado por abuso sexual contra menor de edad

NUEVO LAREDO, TAM.- Un juez de control vinculó a proceso a Alfonso “V” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, por hechos ocurridos el 28 de octubre de 2018 en un domicilio ubicado en esta entidad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la resolución se derivó de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales fueron valorados por el órgano jurisdiccional para determinar la probable participación del imputado en el delito señalado.

Como parte de las medidas cautelares, el juez impuso prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso penal, con el objetivo de garantizar la comparecencia del imputado y la seguridad de la víctima.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán con la integración de pruebas para el desarrollo del juicio.

La Fiscalía estatal señaló que con estas acciones se refrenda el compromiso institucional de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad y libertad sexual, así como de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.