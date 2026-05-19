Derriban fuertes vientos seis árboles y generan apagones

Nuevo Laredo, Tam.– Ante la llegada de la temporada de ciclones, huracanes y tormentas tropicales, autoridades de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas tras las fuertes ráfagas de viento registradas durante el fin de semana.

“Estamos trabajando de manera coordinada y permanente para responder de inmediato a cualquier situación que pueda poner en riesgo a las familias de Nuevo Laredo durante esta temporada de lluvias y fuertes vientos”, señaló Humberto Fernández Díez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

El director de Protección Civil y Bomberos, informó que desde la noche del sábado y madrugada del domingo se atendieron diversos reportes derivados de los intensos vientos que alcanzaron velocidades permanentes de hasta 45 kilómetros por hora, así como ráfagas intermitentes de hasta 75 kilómetros por hora.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran la caída de seis árboles, algunos sobre viviendas y otros obstruyendo vialidades. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Las labores de retiro y limpieza fueron realizadas de manera coordinada entre Protección Civil, Tránsito y Vialidad, así como Servicios Públicos Primarios, logrando reabrir las calles afectadas en pocas horas.

Asimismo, se registraron apagones intermitentes y algunos cortes permanentes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, aunque las autoridades señalaron que actualmente Nuevo Laredo opera con normalidad.

Para finalizar Fernández Díez de Pinos destacó que el Consejo Municipal de Protección Civil permanece en sesión permanente, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y de atención inmediata entre los tres órdenes de gobierno para proteger a la ciudadanía durante esta temporada de fenómenos meteorológicos.