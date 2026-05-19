PC en alerta ante posibles lluvias y tormentas esta semana

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos NLD en Facebook. [José García/Líder Web]

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos NLD en Facebook. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantienen activo el monitoreo climatológico ante las probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas previstas para esta semana en la región.

“Seguimos atentos al comportamiento de los sistemas climatológicos para mantener informada a la ciudadanía y reforzar las medidas preventivas que permitan proteger a las familias de Nuevo Laredo, durante esta temporada de lluvias”, comentó Humberto Fernandez Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

Diez de Pinos informó que el Consejo Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, permanece en alerta preventiva para atender cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas, como parte de las acciones implementadas desde hace más de cuatro años en materia de prevención climática.

De acuerdo con el pronóstico, durante lunes y martes se esperan probabilidades de lluvia de hasta un 20 por ciento, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes, mientras tanto, entre jueves y viernes podrían registrarse las mayores probabilidades de precipitaciones con tormenta eléctrica, aunque las autoridades continúan monitoreando la evolución de los sistemas climatológicos.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos NLD en Facebook, donde se estarán emitiendo actualizaciones y recomendaciones preventivas durante la temporada de lluvias.