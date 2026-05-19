Qué saber sobre el virus Bundibugyo, una especie del ébola que causa un brote en Congo

Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)

Un funcionario de salud utiliza un termómetro para tomar la temperatura a las personas frente al Hospital Musulmán de Kibuli, en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda)

EL CONGO.- La especie a la que pertenece el virus del ébola que causa el brote en la República Democrática del Congo y que ha causado la muerte de casi 120 personas es menos común que otros virus del ébola, lo que complica atender la situación dado que no existen tratamientos ni vacunas específicos.

“No hay nada que esté ni remotamente listo para ensayos clínicos”, señaló la doctora Celine Gounder, una especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga que trató a pacientes en África Occidental durante la epidemia de ébola de 2014 a 2016. “Así que eso significa que los equipos de respuesta, los trabajadores sanitarios y demás personal humanitario están volviendo a lo básico”.

Esto es lo que hay que saber sobre el virus Bundibugyo, la especie rara responsable del brote de lo que las autoridades de salud denominan enfermedad por el virus del Ébola.

El virus Bundibugyo ha provocado otros dos brotes

El virus Bundibugyo ha causado otros dos brotes, todos en la misma región de la cuenca del río Congo, según el doctor Tom Ksiazek, virólogo y veterinario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, quien dirigió la División de Patógenos Especiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que identificaron este virus en 2007.

Cómo se propaga el virus Bundibugyo

El virus se propaga de la misma manera que otros virus del ébola: por contacto cercano con fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos, como sudor, sangre, heces o vómito. Los trabajadores médicos y los familiares que cuidan a pacientes enfermos corren el mayor riesgo, dicen los expertos.

“Con mucha frecuencia vemos a médicos y enfermeros entre los primeros en infectarse y fallecer”, refirió Gounder, editor general de salud pública del medio independiente y sin fines de lucro KFF Health News.

Bundibugyo puede ser menos letal que otras especies de ébola, pero aun así es peligroso

Según los pocos brotes que han observado los expertos en salud, el virus Bundibugyo podría ser ligeramente menos mortal que el virus Zaire, la especie más común de ébola.

“Creo que una tasa de mortalidad de 30% o más sigue siendo bastante alarmante, pero es difícil decirlo con mucha precisión porque no tenemos mucha experiencia”, dijo Gounder.

Cómo se atiende a las personas con Bundibugyo si no hay tratamientos ni vacunas

En los otros dos brotes de Bundibugyo, los casos iniciales fueron identificados pronto, reportó Ksiazek, lo que permitió una respuesta rápida de las autoridades de salud pública: proporcionar al personal médico el equipo de protección adecuado, localizar y aislar a las personas expuestas, y ofrecer atención médica de apoyo a los pacientes. La atención médica adecuada “reduce significativamente la mortalidad”, agregó.

Eso incluye administrar a los pacientes abundantes líquidos intravenosos u orales, informó Gounder.

Cómo los trabajadores de salud pública intentan contener el brote

Los trabajadores de salud ahora se empeñan en encontrar y aislar los casos, rastrear a sus contactos y educar a la población sobre cómo evitar el virus. En la epidemia de África Occidental, garantizar métodos seguros de entierro fue clave para detener la propagación, dijo Gounder, ya que la gente se enfermaba al preparar los cuerpos de sus seres queridos para los ritos funerarios. Asegurarse de que los trabajadores de salud cuenten con el equipo de protección adecuado también es fundamental, dijeron los expertos.

“Claro que es problemático porque las vacunas son algunas de nuestras mejores herramientas para combatir las enfermedades infecciosas”, dijo Lina Moses, epidemióloga y ecóloga de enfermedades de la Universidad de Tulane. Pero otras herramientas de salud pública —educación a la población, rastreo de contactos, pruebas rápidas— aún funcionan, añadió.

“Es importante tener en cuenta que todos los brotes de ébola que han ocurrido (en la República Democrática del Congo) —ya vamos por el 17mo— han sido detenidos”, manifestó.