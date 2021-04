Podrían cerrar líneas del autotransporte

NUEVO LAREDO, TAM. – Por el envío de camiones vacíos a Colombia, en riesgo de cerrar varias empresas pequeñas del autotransporte de carga por mayores gastos de diésel y multas en Laredo, Texas.

A partir del 7 de diciembre del 2020 son enviadas las unidades vacías hacia el Puente Solidaridad de la aduana de Colombia, porque las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas acordaron dicha medida como plan piloto para agilizar las filas de exportación en el Puente Internacional 3.

El plan piloto será en total por 6 meses, pero es rechazado por dueños y trabajadores de empresas transportistas cuyas unidades no están registradas en el programa CTPAT, una certificación costosa que permite cruzar vacíos y cargados por el Puente Internacional 3.

Las empresas transportistas sin la certificación CTPAT no deben cruzar por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo., sino recorrer 22 kilómetros para llegar al Puente de Colombia a lo largo de una carretera que es calificada como insegura.

Varios operadores de camiones entrevistados afirmaron que están cansados de recorrer la carretera hasta la aduana de Colombia y por eso varios compañeros ya no quieren prestar sus servicios por esa ruta, una situación que afecta a las agencias aduanales y empresas exportadoras e importadoras.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) dijo que la medida de enviar los camiones vacíos a Colombia afecta a todas las empresas del sector, pero principalmente a las pequeñas.

El diario recorrido hasta el Puente Solidaridad en la aduana de Colombia genera más gastos para las empresas del autotransporte de carga, más tiempo, mayor consumo de diésel, más cansancio para los operadores y hasta multas del Departamento del Transporte (DOT) de Laredo, Texas, resumió el presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, quien pide al Administrador de la aduana de Nuevo Laredo que solicite a las autoridades de Laredo, Texas cancelar el envío de vacíos a Colombia, pero no ha obtenido respuesta.

La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza Norte (Codefront) ha invertido millones de pesos en el puerto fronterizo de Colombia para consolidarlo y equiparlo con una Estación Cuarentenaria, un Recinto Fiscalizado Estratégico y con el permiso para cruzar materiales peligrosos, pero sus números de recaudación no le han permitido alcanzar a la aduana de Nuevo Laredo, que se sostiene en el primer lugar de recaudación y número de operaciones aduaneras en el país.