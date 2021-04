Amas de casa afectadas por alza en los productos

NUEVO LAREDO, TAM.- En esta semana, los precios de algunos productos de la canasta básica han registrado un incremento considerable, por ejemplo, el aguacate que hace algunas semanas se ofertaba hasta en 39 pesos, esta semana se vendió hasta los 79.99 pesos, mientras que el kilo de chile serrano que la semana pasada se ofertó en 26.99, este martes registró un precio de 39 pesos el kilo. Otro de los productos que aumentó su precio fue el limón de 37 pesos el kilo a 44.90 pesos.

Las amas de casa se han quejado de los precios de los productos de la canasta básica, pues manifestaron que al visitar los diferentes centros comerciales productos como tomate, cebolla, aguacate, chile, limón, así como las frutas y legumbres han aumentado sus precios considerablemente, de un 10 a un 15 por ciento. Señalaron que prefieren comprar lo mínimo porque ya no saben cómo “estirar” sus recursos económicos.

“Esta semana aumentaron los precios, el chile serrano incrementó mucho, el limón y aguacate, con el gasto diario no nos alcanza para tener una comida balanceada, yo en promedio me gasto entre 150 a 250 pesos para hacer la comida diaria para cuatro personas, a la semana gastamos alrededor de mil 500 pesos, ya no queda para lujos”, expresó Rocío García, ama de casa.