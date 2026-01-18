Pierde control y choca contra poste y barda en el poniente de Nuevo Laredo

Una joven conductora resultó involucrada en un accidente vial en el crucero de Prestigio y Gloria; dos acompañantes, incluido un menor, fueron valorados por paramédicos

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de aproximadamente 22 años se vio involucrada en un accidente vial registrado la tarde del viernes en el sector poniente de Nuevo Laredo, luego de perder el control del vehículo que conducía al intentar realizar una maniobra de giro.

El percance ocurrió en el crucero de la avenida Prestigio y la calle Gloria, donde se reportaron personas lesionadas y daños a infraestructura urbana, de acuerdo con información confirmada por autoridades de vialidad.

La unidad involucrada fue una camioneta tipo SUV, la cual circulaba de poniente a oriente sobre la calle Gloria y, al intentar incorporarse a la avenida Prestigio, salió de su trayectoria.

El vehículo impactó primero contra un poste de alumbrado público y posteriormente contra una barda, lo que provocó daños materiales y generó la movilización de corporaciones de auxilio.

Tras el choque, la conductora fue trasladada por familiares a un hospital para su atención médica, mientras que dos acompañantes, entre ellos un menor de edad, fueron llevados a una subestación de Bomberos para su valoración.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos, además de coordinar la atención a los lesionados.

La autoridad informó que la conductora no contaba con licencia de conducir, por lo que se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes y el vehículo fue trasladado al corralón.