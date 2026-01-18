Detiene Guardia Estatal a hombre por presunta agresión contra su madre

La víctima, de 68 años, pidió auxilio en la colonia Viveros y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal atendieron un reporte de violencia familiar la tarde del viernes en un domicilio ubicado en la colonia Viveros, donde una mujer de aproximadamente 68 años solicitó auxilio tras señalar haber sido agredida físicamente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los oficiales localizaron a la víctima consciente, quien presentaba molestias físicas y refirió que momentos antes había sido golpeada dentro de su vivienda.

La mujer señaló ante los agentes que el presunto agresor era su hijo, un masculino adulto, y manifestó que los hechos no eran aislados, ya que con anterioridad habría sido víctima de situaciones similares.

Vecinos del sector informaron a la autoridad que, al percatarse de la agresión, intervinieron para evitar que la situación continuara, logrando retener al señalado hasta el arribo de las corporaciones de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes procedieron a asegurar al masculino, el cual mostró resistencia activa durante la intervención, sin que se reportaran personas lesionadas durante el aseguramiento.

La víctima recibió orientación por parte de los oficiales y se le brindó el apoyo correspondiente, además de informarle sobre los procedimientos legales y las instancias a las que puede acudir para su protección.

El masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley, mientras la autoridad continúa con las diligencias correspondientes al caso.