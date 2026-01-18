Muere actriz Kianna Underwood tras ser atropellada en Nueva York

La exestrella de Nickelodeon fue arrollada por dos vehículos cuyos conductores huyeron; autoridades mantienen investigación abierta

Underwood cruzaba por una esquina del vecindario de Brownsville, en Brooklyn, cuando fue atropellada por una camioneta. [Agencias]

NUEVA YORK.- Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, murió atropellada el viernes en Nueva York, informaron las autoridades. Tenía 33 años.

Underwood cruzaba por una esquina del vecindario de Brownsville, en Brooklyn, cuando fue atropellada por una camioneta Ford Explorer de color negro, indicó el Departamento de Policía de Nueva York.

Mientras yacía en la calle, fue “golpeada posteriormente por un sedán negro y gris”, informó el NYPD en un comunicado. Underwood fue declarada muerta en el lugar.

La policía señaló que ambos conductores abandonaron la escena y no han sido identificados. La investigación sigue abierta.

Underwood protagonizó siete episodios del popular programa de comedia infantil de Nickelodeon, “All That” en 2005. Entre 1999 y 2004, Underwood prestó su voz al personaje Fuschia Glover del programa de Nick Jr., “Little Bill”.

También pasó un año en la primera gira nacional de “Hairspray”, interpretando a Little Inez.

“All That” fue el último papel acreditado de Underwood. El programa ayudó a lanzar a varios actores a lo largo de su década de duración, desde Nick Cannon y Kenan Thompson hasta Amanda Bynes.