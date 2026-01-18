Arden cinco tractocamiones en patio de empresa de transportes

El siniestro ocurrió en Granjas Guzmán, movilizó a cuerpos de emergencia y no dejó personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se registró un incendio en el patio de una empresa de transporte ubicada en la colonia Granjas Guzmán, al sur de Nuevo Laredo, hecho que movilizó a corporaciones de auxilio y dejó daños materiales en unidades de carga pesada.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia y se desarrolló en un predio correspondiente a la empresa RIIA Transporte, donde el fuego se propagó con rapidez y fue visible desde distintos puntos de la Carretera Nacional.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y realizaron labores de combate durante varias horas, debido a la intensidad de las llamas y al riesgo de que el fuego se extendiera a áreas colindantes.

De acuerdo con la información confirmada por la autoridad, el incendio consumió cinco tractocamiones que se encontraban estacionados en el lugar, los cuales resultaron con daños totales tras el control del siniestro.

Las llamas también alcanzaron la maleza de un lote baldío contiguo, lo que obligó a reforzar las maniobras para evitar la propagación hacia predios vecinos y reducir riesgos adicionales.

Para resguardar la zona, agentes de la Guardia Estatal y de Tránsito y Vialidad implementaron un operativo preventivo en el tramo comprendido entre las calles Paloma y Conejo, mientras unidades abastecedoras de agua apoyaban a los cuerpos de emergencia.

El reporte oficial señaló que no se registraron personas lesionadas ni víctimas, y las autoridades informaron que el área quedó bajo resguardo en tanto se realizan las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio.