Piden al administrador de la Aduana no cancelar juntas

NUEVO LAREDO, TAM.- No cancelar las reuniones del Comité de Facilitación Aduanera y escuchar a los operadores, piden dos organismos al Administrador de la aduana de Nuevo Laredo

El Administrador de la aduana de Nuevo Laredo es el coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, con grado de Coronel de la Fuerza Aérea Abastecimiento de Material aéreo Diplomado del Estado Mayor Aéreo Retirado, y desde el lunes 1 de marzo oficialmente administra a la aduana neolaredense.

El presidente del Consejo de Instituciones, Fernando Rodríguez Garza y el presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes detallaron cuáles son sus peticiones hacia el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras.

Rodríguez Garza explicó que ellos enviaron una carta para solicitar que continúen las reuniones del Comité de Facilitación Aduanera porque permiten a los representantes de los sectores productivos de la ciudad exponer ante el Administrador de la aduana las problemáticas que se presentan en los Puentes Internacionales así como sugerencias para resolver.

“Nosotros le enviamos un oficio por su llegada y lo invitamos a que continúe con las reuniones del Comité de Facilitación Aduanera y sólo contestó que está a la orden. No dijo si o no. Y nosotros todavía no tenemos convocatoria para la reunión correspondiente al mes de marzo”, planteó Rodríguez Garza.

Fue el anterior Administrador de la aduana local, Gerardo Omar Celis Lizarraga quien decidió retomar las reuniones mensuales del Comité de Facilitación Aduanera, luego que sus dos antecesores no quisieron realizarlas

Y Ricardo Díaz de la Cerna García siguió con las reuniones hasta que dejó el cargo a finales de febrero ante la designación de Bautista Contreras como Administrador.

“Según Omar Celis nos dijo en su momento que la Administración General de Aduanas (AGA) le pidió que se abriera a la sociedad, para tratar temas que les interesa a los organismos”, puntualizó el presidente del Consejo de Instituciones.

Por su parte, el presidente de la Unión Fronteriza de Operadores, García Fuentes dijo que su único interés es exponer ante el Administrador las problemáticas y las prioridades que necesitan atenderse de inmediato para favorecer a todos los usuarios del Puente Internacional 3 como agentes aduanales y empresarios del autotransporte de carga, no solamente a los operadores, y así agilizar el tránsito pesado por exportación e importación..

Otras peticiones son más personal en los módulos de exportación e importación y que regresen los camiones vacíos al Puente Internacional 3, mejorar la atención a los usuarios y las instalaciones de todas las áreas.