Piden a iglesias esperar para reaperturas

Diócesis de Nuevo Laredo exhorta a su presbiterio a no convocar a los fieles a participar en celebraciones que deben seguir haciendo a puerta cerrada

NUEVO LAREDO, TAM.- En espera de la reapertura de sus templos, es como se mantiene la Diócesis de Nuevo Laredo, en tanto exhorta a su presbiterio a no convocar a los fieles a participar en celebraciones que deben seguir haciendo a puerta cerrada.

Esta circular con fecha del 21 de agosto va dirigida a sacerdotes, diáconos y vida consagrada de los municipios que integran la Diócesis de Nuevo Laredo y señala lo siguiente:

“El 17 de agosto, el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial el acuerdo en el que se determinan las posiciones y las fases de apertura en que se encuentran Tamaulipas, en relación con el estado en que se encuentran sus municipios en relación con la pandemia del Covid-19 que tiene vigencia del 18 al 31 de agosto.

De los municipios que se encuentran en fase 2 y que pertenecen a la Diócesis se encuentran, Ciudad Guerrero y Ciudad Mier por lo que se podrá reabrir a partir del 23 de agosto.

Nuevo Laredo y Miguel Alemán están en fase 1, lo que no permite reiniciar las actividades religiosas.

El escrito indica que se está consciente de la ola de contagios y se debe apoyar a los fieles para que sigan aplicando las medidas de seguridad comunes en lavado de manos constantemente, el toser o estornudar de manera protegida con un pañuelo o cubriéndose con el antebrazo.

No saludar de mano, beso, solamente a distancia, portar mascarilla facial y cubreboca, usar gel antibacterial para manos y superficies.

“Les pido que no convoquemos a los fieles a participar en la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos. No están permitidas todavía las celebraciones de: bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios tampoco otras celebraciones como 15 años o aniversarios. Aún no es tiempo de convocar o iniciar un nuevo ciclo de catequesis o catecismo, debemos concluir el anterior. La única manera en cómo participemos será a través de las redes sociales como hemos venido haciendo”, manifiesta el escrito.

“Las parroquias del Estado de Nuevo León que son de nuestra Diócesis, sólo podrán celebrar la Eucaristía de acuerdo a las medidas que ya se conocen, las cuales están detalladas en el Protocolo de Reapertura del Culto Público y demás disposiciones diocesanas”, concluye el escrito.