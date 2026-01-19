Pide Aeroclúster de Tamaulipas regreso de Mexicana a Nuevo Laredo

Y celebró el incremento de vuelos de Mexicana de Aviación a Ciudad Victoria

Nuevo Laredo, Tam.- El Aeroclúster de Tamaulipas celebró el incremento de vuelos de Mexicana de Aviación a Ciudad Victoria y subrayó que esta decisión fortalece la conectividad regional y la competitividad del estado, al tiempo que insistió en la necesidad de que la aerolínea retome operaciones en Nuevo Laredo, principal puerto terrestre del comercio entre México y Estados Unidos.

“Los vuelos de Mexicana deben regresar a Nuevo Laredo, porque esta frontera es el principal puerto terrestre en el comercio mundial entre México y Estados Unidos”, expresó Raúl Llamas Cervantes, presidente del Aeroclúster de Tamaulipas.

Llamas Cervantes reconoció el trabajo de la Secretaría de Economía estatal y de su titular, Ninfa Cantú Deandar, al impulsar una estrategia integral para posicionar a los cinco aeropuertos de Tamaulipas como ejes de la actividad económica y del desarrollo logístico del estado.

Agregó que, en el caso particular de Nuevo Laredo, es prioritario incrementar la conectividad aérea para complementar la fortaleza del transporte terrestre y ferroviario, a fin de consolidar un sistema multimodal que responda a la dinámica del comercio internacional.

“La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal tiene clara la importancia estratégica de su ciudad y es fundamental que, de manera conjunta, se impulse la conectividad aérea como un pilar más del desarrollo regional”, puntualizó.

El presidente del Aeroclúster fue enfático al señalar que Mexicana de Aviación debe regresar a Nuevo Laredo y que el Gobierno Federal debe retomar el proyecto de la plataforma de carga aérea, al considerar que se trata de una infraestructura clave para potenciar la vocación logística de la frontera.

En paralelo, Mexicana de Aviación retomó operaciones aéreas hacia Ciudad Victoria, marcando un paso estratégico para fortalecer la conectividad regional de Tamaulipas y reactivar una ruta relevante para la movilidad institucional, empresarial y social del centro del estado.

Especialistas del sector aeronáutico coinciden en que la reactivación de esta ruta envía una señal positiva al mercado, al confirmar que existe demanda potencial y condiciones operativas para sostenerla, siempre que se mantenga una estrategia comercial y de frecuencias adecuada.

Con esta operación, Mexicana de Aviación avanza en su objetivo de recuperar presencia en rutas nacionales estratégicas, mientras Tamaulipas suma un activo relevante a su agenda de conectividad, competitividad y atracción de inversión.