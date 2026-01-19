Miranda Niño impulsa la inclusión: El triunfo del corazón FC Quintana

Nuevo Laredo, Tam.- En una jornada donde el deporte sirvió como puente para la unidad, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, junto a Gustavo Quintana, encabezaron un encuentro que dejó de lado la competitividad para darle lugar a la empatía y la verdadera amistad.
UN EQUIPO DE VALIENTES
El césped recibió a los protagonistas del día: Guerreros FC, un equipo integrado por niños y niñas con capacidades diferentes, incluyendo condiciones como autismo y síndrome de Down.
Frente a ellos, los pequeños de FC Quintana se sumaron a un partido amistoso donde el objetivo principal no era anotar, sino demostrar que el campo de juego es de todos.
LA VISIÓN DE UN COMPROMISO SOCIAL
Para el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, estar presente en estas actividades es fundamental para fortalecer el tejido social. Su respaldo a este encuentro subraya la importancia de que la inclusión deje de ser un concepto y se convierta en una realidad palpable en nuestra comunidad.
”Aunque nuestras capacidades sean distintas, nuestra esencia es la misma. Al final del día, todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades de brillar”, se destacó durante el evento.
LECCIONES DE VIDA EN LA CANCHA
El partido fue una exhibición de respeto mutuo. Los niños de FC Quintanna y los integrantes de Guerreros FC jugaron hombro a con hombro, recordándonos a los adultos que la verdadera integración ocurre de forma natural cuando hay voluntad y amor.
La inclusión no se trata de borrar nuestras diferencias, sino de celebrarlas. Gracias a la iniciativa de figuras como Miranda Niño y Gustavo Quintana, hoy estos pequeños no solo jugaron un partido de futbol; recordaron a toda la sociedad que en el equipo de la vida, nadie debe quedarse en la banca.