Miranda Niño impulsa la inclusión: El triunfo del corazón FC Quintana

Nuevo Laredo, Tam.- En una jornada donde el deporte sirvió como puente para la unidad, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, junto a Gustavo Quintana, encabezaron un encuentro que dejó de lado la competitividad para darle lugar a la empatía y la verdadera amistad.

​UN EQUIPO DE VALIENTES

​El césped recibió a los protagonistas del día: Guerreros FC, un equipo integrado por niños y niñas con capacidades diferentes, incluyendo condiciones como autismo y síndrome de Down.

Frente a ellos, los pequeños de FC Quintana se sumaron a un partido amistoso donde el objetivo principal no era anotar, sino demostrar que el campo de juego es de todos.

LA VISIÓN DE UN COMPROMISO SOCIAL

​Para el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, estar presente en estas actividades es fundamental para fortalecer el tejido social. Su respaldo a este encuentro subraya la importancia de que la inclusión deje de ser un concepto y se convierta en una realidad palpable en nuestra comunidad.

​”Aunque nuestras capacidades sean distintas, nuestra esencia es la misma. Al final del día, todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades de brillar”, se destacó durante el evento.

LECCIONES DE VIDA EN LA CANCHA

​El partido fue una exhibición de respeto mutuo. Los niños de FC Quintanna y los integrantes de Guerreros FC jugaron hombro a con hombro, recordándonos a los adultos que la verdadera integración ocurre de forma natural cuando hay voluntad y amor.

​La inclusión no se trata de borrar nuestras diferencias, sino de celebrarlas. Gracias a la iniciativa de figuras como Miranda Niño y Gustavo Quintana, hoy estos pequeños no solo jugaron un partido de futbol; recordaron a toda la sociedad que en el equipo de la vida, nadie debe quedarse en la banca.