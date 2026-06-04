Persisten posibilidades de lluvias, advierte Protección Civil

"Seguimos monitoreando y dando seguimiento a los sistemas climatológicos", señaló el director de la corporación

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas durante los próximos días, informó su titular Humberto Fernández Diez de Pinos.

“Seguimos monitoreando y dando seguimiento a los sistemas climatológicos, además de emitir diariamente boletines sobre el clima y el tiempo para mantener informada a la población y fomentar la cultura de la autoprotección”, señaló.

El funcionario explicó que, aunque las altas temperaturas continúan presentándose en la región, existen pronósticos que indican la probabilidad de tormentas aisladas así como lluvias puntuales entre la mañana y la tarde del próximo viernes.

Fernández Diez de Pinos indicó que, hasta el momento, no se prevén precipitaciones de gran intensidad. Sin embargo, destacó que las condiciones atmosféricas pueden modificarse de un día para otro debido a la temporada de ciclones, huracanes y tormentas tropicales.

En cuanto a la coordinación con otras entidades, el director de Protección Civil destacó el trabajo conjunto que se realiza con autoridades de Coahuila, particularmente con centros especializados en meteorología, debido a que las precipitaciones registradas aguas arriba pueden generar escurrimientos hacia la región fronteriza.

Explicó que el agua que se registra en territorio coahuilense podría llegar a Nuevo Laredo aproximadamente 36 horas después mediante escurrimientos naturales. No obstante, aclaró que actualmente no existe riesgo de trasvases debido a que las presas de La Amistad y otras ubicadas aguas arriba presentan bajos niveles de almacenamiento.

“Hasta el momento no hay nada de qué preocuparnos, es importante que llueva y que llueva mucho, porque llevamos más de cinco años formando parte de las zonas del norte del país afectadas por sequías extremas”, concluyó.