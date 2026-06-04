Encarecen aguacate y limón en el martes de mercado

El aguacate vuelve a subir tras semanas de haber estado a la baja. [José García/Líder Web]

El aguacate vuelve a subir tras semanas de haber estado a la baja. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, una vez más sorprendió a los clientes el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, cuyo valor se estableció en esta semana desde los 48 hasta los 53 pesos. Lo que significa una disminución en su costo de casi el 50%.

El chile poblano también redujo su valor al pasar de 92 a 67 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 33 a 35 pesos el kilo, mientras que el chile serrano bajó de 50 a 37 pesos el kilo, el chile jalapeño de igual forma descendió de 30 a 27 pesos el kilo.

Respecto al tomate, presenta un descenso de 40 a 30 pesos por kilo, la papa morena se mantiene a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, baja de 19 a 18 pesos el kilo y, el aguacate, vuelve a subir de 70 a 86 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña sigue bajando de 27 a 23 pesos el kilo.