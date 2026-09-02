El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.20
EN VIVO

Participa Obispo Luis Carlos Lerma en audiencia con el Papa

Además participa en el curso para nuevos obispos

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, se encuentra en Roma participando en el curso para nuevos obispos.

Esta mañana tuvo la gracia de participar en una audiencia con Su Santidad el Papa León XIV, en un encuentro de comunión y fraternidad.

Mons. Luis Carlos se encomienda a las oraciones de toda la Diócesis, para continuar con alegría y esperanza su misión de pastorear al pueblo de Dios en Nuevo Laredo, informó la Diócesis en un comunicado.

Festival de Venecia inicia con filme de Boyle sobre Murdoch
Edouard se degrada a depresión tropical

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.