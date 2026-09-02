Participa Obispo Luis Carlos Lerma en audiencia con el Papa

Nuevo Laredo, Tam.- Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, se encuentra en Roma participando en el curso para nuevos obispos.

Esta mañana tuvo la gracia de participar en una audiencia con Su Santidad el Papa León XIV, en un encuentro de comunión y fraternidad.

Mons. Luis Carlos se encomienda a las oraciones de toda la Diócesis, para continuar con alegría y esperanza su misión de pastorear al pueblo de Dios en Nuevo Laredo, informó la Diócesis en un comunicado.